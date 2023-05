Jacira Chávare vai ao Republicanos com Molina (olho em 24)

A influencer do emprego Jacira Chávare bateu o

martelo e fechou com o Republicanos para ser uma das apostas femininas do partido nas eleições para vereadora em 2024 em Americana. A ficha de JC foi ‘abonada’ pelo suplente de deputado e dirigente regional do partido Ricardo Molina.

Em 2020, Jacira veio a vereadora pelo PSDB e foi a mulher mais votada do partido. Hoje ainda é suplente da legenda. Seus grupos no whatsapp funcionam como espaços para divulgação de vagas de emprego em Americana e cidades vizinhas.

Empolgado, Molina fez elogios à nova filiada em suas páginas nas redes sociais.

Com muita alegria assinei hoje a ficha de Filiação da minha amiga Jacira ao time do Republicanos10 , time 10! Jacira vem com a missão de somar forças ao nosso time e com automonia para desenvolver o Republicanos na cidade de Americana!