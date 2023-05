Contas do 1º ano de governo do prefeito Chico são aprovadas pelo TCE

As contas referentes ao 1º ano do mandato do prefeito Chico Sardelli (PV), ano 2021, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A notícia foi comemorada pelo prefeito nas redes sociais.

“Uma conquista importante, fruto de um trabalho sério, de zelo com o dinheiro público. Divido essa alegria com meu vice-prefeito Odir Demarchi e toda a nossa equipe. Vamos em frente, cuidando de Americana com muita responsabilidade!”, disse o prefeito.

Recentemente, o prefeito também anunciou a renovação da Certidão Negativas de Débitos, documento essencial para que o município receba verbas estaduais e federais. Ter a CND significa que a cidade está em dia com suas contas.

SAIBA MAIS: Com CND em mãos, Chico comemora contas em dia