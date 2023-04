Com CND em mãos, Chico comemora “contas em dia”

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), comemorou, em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, a conquista da Certidão Negativa de Débitos (CND), documento que permite que o município receba verbas estaduais e federais para investimentos. A CND foi emitida no último dia 10.

A renovação do documento comprova que o município cumpre todas as obrigações e compromissos junto à Receita Federal e com relação aos tributos federais e Dívida Ativa da União, o que significa que as contas estão em dia.

“Conquistamos mais uma renovação da CND (Certidão Negativa de Débitos), que comprova que Americana está no caminho certo na área da finanças! Seguimos trabalhando com responsabilidade com o dinheiro público!”, disse o prefeito.

