A Prefeitura de Americana obteve, novamente, a renovação da Certidão Negativa de Débitos (CND). O documento foi emitido na segunda-feira (10) e tem validade até outubro de 2023.

A renovação do documento comprova que o município cumpre todas as obrigações e compromissos junto à Receita Federal e com relação aos tributos federais e Dívida Ativa da União.

“A gestão responsável das contas públicas e a aplicação correta do nosso orçamento propiciaram mais essa conquista. A renovação é fundamental para continuarmos recebendo investimentos importantes para a cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“A emissão da certidão garante que o município de Americana continue apto a receber recursos provenientes de convênios estaduais e federais”, afirmou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

