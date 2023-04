ParkCity Sumaré inaugura espaço Coworking em parceria com a FAM

O Shopping ParkCity Sumaré inaugura nesta quarta-feira (dia 12) um espaço totalmente voltado à reuniões, realização de tarefas profissionais fora do escritório, entrevistas de emprego, entre outras atividades, em parceria com a Faculdade de Americana (FAM). O espaço Coworking tem o objetivo de oferecer novas experiências e comodidades para os que precisam de um ambiente ideal para as atividades, com tranquilidade e conforto.

Idealizado para ser usado pelos mais diversos profissionais, o Coworking FAM está localizado na área próxima aos cinemas e possui 26 m² com quatro estações de trabalhos individuais, além de duas mesas com quatro cadeiras para pequenas reuniões. Um jardim vertical traz leveza ao ambiente e pode ser utilizado como cenário instagramável, além do projeto que conta com design colorido. Completa o ambiente um letreiro em led.

O espaço oferece ainda pontos de energia com tomadas para carregar celular e Wi-Fi gratuito.

“O espaço Coworking do Shopping ParkCity Sumaré consolida nossa parceria com a FAM e servirá para trabalhar, estudar e fechar negócios num ambiente que contribuirá para a qualidade da produtividade e concretização de sonhos”, destaca Guilherme Quinteiro, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

O espaço estará aberto nos horários de funcionamento do shopping. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

“A AD Shopping incentiva as oportunidades de proximidades com a comunidade e o espaço Coworking é uma destas frentes, um local que oferece comodidade para os clientes e lojistas”, confirma Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

“Tivemos um enorme sucesso com este espaço em Santa Bárbara, agora os sumareenses e os visitantes do Shopping ParkCity Sumaré podem agilizar sua vida profissional ou até esperar para uma reunião neste espaço, que tem como objetivo ser sempre colaborativo”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Serviço

Espaço Coworking no Shopping ParkCity Sumaré

Data: inauguração no dia 12 de abril de 2023.

Horário: de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.

Local: área próxima aos cinemas.