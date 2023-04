Teatro Municipal recebe espetáculo inédito de dramaturga premiada

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe na quinta-feira da próxima semana (13), às 20h, o espetáculo “O Poeta Aviador”, em apresentação gratuita, com ingressos retirados no local. A peça inédita da premiada dramaturga Renata Mizrahi conta a história de uma família interracial e é indicada para pessoas a partir de 13 anos.

O texto mostra uma família que precisa se reinventar diante de uma situação limite: Claudio (Julio Adrião) está com sua empresa de advocacia à beira da falência e um casamento em crise com Sheila (Vilma Melo). O filho deles, Lucas (Paulo Verlings), é um pré-adolescente de 11 anos internado em um quarto de hospital.

Lucas ama o céu e quer ser um aviador, e encontra no voluntário Rafael (Vicente Coelho) uma amizade forte, mas a amizade dos dois incomoda o pai, que não consegue ter a mesma conexão com o filho e ordena a Rafael que se afaste. A ausência dele e a piora do quadro de saúde do filho levam a mãe de Lucas a trazer Rafael de volta e Claudio, ao flagrar a conexão dos dois, entende que precisa se aproximar verdadeiramente do filho.

A montagem é indicada também a estudantes e profissionais das artes cênicas e é uma peça de fácil identificação com todas as classes, uma vez que traz em cena um tema universal: a família e o amor.

“Estamos com boa expectativa para a encenação de O Poeta Aviador, que fará sua pré-estreia nacional no interior de São Paulo. A peça aborda um tema universal ao colocar lupa sobre a história de uma família interracial às voltas com questões do filho pré-adolescente. A entrada gratuita é um motivo a mais para as famílias irem ao Lulu Benencase para conferir a montagem”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Renata Mizrahi, autora premiada por “Galápagos”, no Prêmio Shell 2104, dirige a peça em parceria com Priscila Vidca e a direção de produção é de Bruno Mariozz. No elenco, estão atores premiados e experientes como Júlio Adrião, Vilma Melo, Paulo Verlings e Vicente Coelho. O cenário é assinado por Anderson Aragón, o figurino, por Bruno Perlatto, iluminação de Anderson Ratto e trilha sonora de Isadora Medella.

O projeto tem o patrocínio do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, bairro Jardim Girassol. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.

