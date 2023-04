Projeto Social Honda. Inscrições vão até dia 23

As inscrições para o Projeto Social Honda seguem abertas até o dia 23

deste mês. O projeto é voltado para jovens de 18 a 20 anos que concluíram ou estão cursando o ensino médio. Durante as 800 horas de curso, os alunos aprendem, entre outros módulos, sobre mecânica, orientação pessoal e familiar, informática e administração. Todo o conteúdo ensinado é o mesmo ministrado para os colaboradores técnicos da empresa. O projeto é mantido por técnicos e voluntários. A previsão é que as aulas comecem em maio.

“Trabalhamos para ofertar qualidade de vida e dignidade para quem mais precisa. A cada ano nossas ações são ampliadas, atendendo e cuidando da população. Este convênio com a Honda vai contribuir com nossas ações de capacitação profissional e pessoal, transformando a vida dos nossos jovens e ensinando uma profissão”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

As inscrições para o projeto podem ser realizadas por meio do link https://forms.office.com/r/8qmMcWai09. Após a inscrição é enviado uma confirmação para o e-mail cadastrado com o link, data e horário para realizar a prova online. Os inscritos terão prova online com matérias de português, matemática, atualizada, ciências da natureza e redação. Seguindo para a próxima etapa, os selecionados passarão por dinâmicas de grupo e entrevistas.

“Iniciamos o projeto em 2007, no Centro de Treinamento da empresa em Recife. Desde então, mais de 290 jovens foram formados. Este é um projeto transformador, que além de preparar o jovem para o mercado de trabalho, envolve todo o âmbito familiar e muda a trajetória de vida. Essa parceria com Sumaré é muito importante para ampliarmos o projeto, formando profissionais capacitados e prontos para o mercado de trabalho”, explicou o gerente de relações institucionais, César Barros.