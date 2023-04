Que a campanha de 2023 do Flamengo ia mal das pernas não é novidade para ninguém.

Com a saída de Vitor Pereira do clube, voltam as chances de o time recuperar sua posição e avançar nos campeonatos, exemplo disso é a goleada em cima do Coritiba no último domingo, 16 de abril.

Para Marco Marconi, trader e comentarista esportivo, a chegada de Sampaoli ao clube pode mudar os rumos e melhorar os ânimos nos próximos jogos. “As mudanças nem sempre são positivas, como vimos com os últimos resultados de Vítor para o clube, porém, a troca de técnico além de positiva, traz motivação para os atletas” – comenta.

O time que veio de uma campanha muito favorável no ano anterior, com títulos e lances que ganharam destaque, principalmente na Libertadores de 2022, começou o ano com uma sequência de derrotas que mudaram o curso do clube neste último mês.

Agora, com a comissão técnica montada, Marco prevê diversos aspectos positivos para o Flamengo, tanto no entrosamento dos jogadores, como também na formação tática, retomando as estratégias assertivas dos anos anteriores. “Vejo que Sampaoli pode recuperar o bom futebol do Gabigol e Éverton Ribeiro, além de já trabalhado com Gerson, Arturo Vidal e Marinho, que são peças importantes do elenco, mas não vem em boa fase.” afirma.

Embora Sampaoli carregue a fama de inflexível com outros clubes e possua algumas derrotas, sua criatividade e perspicácia para atrair talentos pode reforçar ainda mais o time, que já possui jogadores talentosos em seu elenco e correr atrás do prejuízo. “Vejo com bons olhos a chegada de Sampaoli, por ser um técnico que carrega em seu currículo a recuperação de alguns times e já conhece os melindres do futebol brasileiro.

Com uma estreia vitoriosa, mesmo que seja apenas assistindo ao jogo, Sampaoli pode esperar um Flamengo com um vertiginoso crescimento em todos os aspectos, sejam eles na liderança de campeonatos, títulos, faturamento e um valor imenso para o clube.

Quanto aos riscos existentes de uma nova liderança, Marco acredita se o técnico não atender às expectativas em um curto espaço de tempo, recuperando seu prestígio, o clube pode sofrer com prejuízos financeiros relacionados a multas rescisórias, receita, investimentos, entre outras perdas relacionadas a troca de técnico.

Sampaoli possui uma grande responsabilidade a partir de agora e terá que controlar suas emoções e usar todo sua criatividade para reascender a esperança dos torcedores e a gana dos jogadores.

Quem é Marco Marconi

Marco começou cedo no futebol. Como a maioria das crianças, sempre foi um aficionado por futebol. Investiu na carreira de jogador e esteve na categoria infantil do São Paulo Futebol Clube, ser treinado por nomes como Servílio, que atuou pelo Palmeiras, além de elencar times de várzea. Embora fosse seu sonho, a vida tomou outros rumos e tornou Marco, um profissional bem-sucedido no mercado financeiro, passando por importantes instituições financeiras do país.

Por conta de sua experiência em administração e no mercado financeiro, em 2010, Marco decidiu empreender no mercado de eventos esportivos, aproximando seus conhecimentos com sua paixão pelo futebol. Já inserido no mercado esportivo, cinco anos após a fundação da agência de eventos, o empresário conheceu o mercado de trade esportivo, onde uniu os dois assuntos que mais dominava e elaborou um método com base em probabilidades e tendências, bastante eficaz.

Em 2021, após obter sucesso com seu método e faturado no mercado de trade, Marco decidiu compartilhar seus conhecimentos e criou o canal Boleiros Tips, com o objetivo de ensinar e ajudar outras pessoas a faturarem no mercado de investimento esportivo.

