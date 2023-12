O IAB Brasil, associação que tem como objetivo o desenvolvimento sustentável da publicidade digital no país, em parceria com a Offerwise, anuncia o lançamento da pesquisa “TV Conectada Brasil 2023: Hábitos de consumo e um panorama sobre a publicidade” O levantamento apresenta dados e insights sobre o acesso de internet via televisão, formatos preferidos e a relação dos internautas com a publicidade em Connected TV (CTV). Para complementar o tema, a associação também apresenta um whitepaper sobre perspectivas para publicidade na CTV. Segundo a TIC Domicílios, após dois anos de estabilidade, a proporção de usuários de internet no Brasil cresceu, atingindo a marca de 156 milhões neste ano, o que representa um alcance de 84% da população brasileira. Nesse sentido, a pesquisa do IAB Brasil aponta que 58% dos entrevistados acessaram a internet pela TV em 2023, sendo este o único dispositivo que vem apresentando aumento consistente ao longo dos anos. Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares Esse crescimento reflete a mudança nos hábitos de consumo, com o usuário dando cada vez mais preferência ao conteúdo televisivo. De acordo com o levantamento, dos internautas com acesso à internet na TV, 78% consomem conteúdo na televisão diariamente ou quase todos os dias. Quanto ao tempo dedicado, 24% afirmaram passar de uma a duas horas por dia assistindo TV, enquanto 31% despendem entre duas e quatro horas diárias na atividade. Outro aspecto relevante é a tendência multitarefa durante o conteúdo televisivo: 83% dos internautas realizam outras atividades e, dessa porcentagem, 69% acessam outros dispositivos (smartphones, tablets, notebooks etc.) enquanto assistem TV. Esse comportamento destaca a importância de experiências integradas e personalizadas e a necessidade de soluções que prendam a atenção dos telespectadores – especialmente para marcas que querem atingir sua audiência. A pesquisa “TV Conectada Brasil 2023” também aponta que a CTV é um espaço de oportunidades para anunciantes, visto que 69% dos entrevistados viram anúncios nesse meio recentemente, sendo que, desses, 60% gostam ou não se incomodam com a publicidade. A personalização dos anúncios é vista como positiva por 66% dos usuários, o que também influencia nas decisões de compra: 3 em cada 5 internautas que foram impactados por anúncios em CTV realizaram a compra do produto ou serviço posteriormente. Os canais de TV aberta e aplicativos de streaming pagos são os favoritos dos usuários, ambos com 47% dos respondentes afirmando consumirem conteúdos nesses formatos em sua TV Conectada. Além disso, metade dos internautas dedicam 80% ou mais de seu tempo na televisão consumindo streaming. Para acessar a pesquisa completa “TV Conectada Brasil 2023: Hábitos de consumo e um panorama sobre a publicidade”. IAB Brasil lança o whitepaper “Publicidade nas grandes telas: perspectivas para CTV” Para complementar os dados trazidos pelo levantamento, o IAB Brasil também está lançando o whitepaper “Publicidade nas grandes telas: perspectivas para CTV”, com insights trazidos pela transformação do cenário do consumo audiovisual, além de oportunidades e desafios para a publicidade na TV Conectada. O material também apresenta boas práticas para criativos em CTV e elementos fundamentais que as empresas devem levar em consideração nesse novo capítulo da evolução da televisão. Entre as recomendações, destacam-se: a necessidade de ter um storytelling efetivo, a importância de compreender diferentes jornadas de consumo e como a interatividade e a possibilidade de comprar produtos diretamente dos anúncios estão ganhando força nesse formato. O whitepaper “Publicidade nas grandes telas: perspectivas para CTV” está disponível no site do IAB Brasil.

Sobre o IAB Brasil ( Interactive Advertising Bureau – Brasil) – IAB Brasil é uma associação sem fins lucrativos e tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da publicidade digital no país. Integra uma rede global presente em 45 países que incentiva a criação de boas práticas em planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de ações publicitárias on-line. Em 2023, comemora 25 anos de atuação no Brasil ao lado de mais de 20 0 associados, representantes das principais empresas do mercado digital: veículos de mídia, agências, anunciantes, empresas de tecnologia, institutos de pesquisa e consultorias.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP