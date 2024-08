Consórcio se torna alternativa para troca de celular

O mercado de celulares voltou a crescer neste ano depois de 3 anos de incertezas econômicas que afetaram o interesse do consumidor por um aparelho novo. Após queda de 4% em 2023, de acordo com a Counterpoint Research, este mercado deve crescer 3% neste ano e voltar aos eixos de crescimento.

Uma pesquisa recente da GfK aponta que 54% dos brasileiros desejam trocar de celular em 2024. Por outro lado, uma pesquisa da Hibou, empresa especialista em pesquisas e análises mercadológicas, aponta que os preços elevados dos modelos mais recentes vem influenciando cerca de 36% dos consumidores a trocar de celular com menos frequência.

Em meio a este cenário, os consórcios despontaram como uma alternativa para compra de celulares por oferecerem boas condições de planejamento financeiro para o consumidor. De acordo com dados do último levantamento da ABAC, o número de contemplações em consórcios de eletrônicos aumentou 16,5% no comparativo com o ano passado e o volume de créditos disponibilizados saltou 57,1% chegando a R$138,6 milhões.

De acordo com Eduardo Rocha, CEO do Klubi, maior administradora de consórcios de eletrônicos no país, “No Brasil, todo mundo tem um celular, mas muitas pessoas têm dificuldade para obter o crédito necessário para ter um bom aparelho. Foi por isso que montamos o produto que batizamos de Compra Planejada, que entrega a possibilidade de se adquirir um smartphone num prazo de até 24 meses, sendo que a partir da 6ª mensalidade paga já há a possibilidade de resgatar 100% do crédito. É um investimento muito mais acessível e de curto prazo para adquirir um bem”, explica o executivo.

O Klubi é a única fintech autorizada pelo Banco Central a operar com consórcios no país e inaugurou o Compra Planejada há um ano. “Nós estamos observando um crescimento grande da busca pela modalidade, que funciona como um consórcio, mas tem o diferencial da previsibilidade de receber o crédito logo no momento da adesão”, finaliza Rocha.

