Corinthians goleia (4-0) pela Sulamericana

Em partida válida pela segunda rodada da Copa SulAmericana,

disputada na noite desta terça-feira (9), o Corinthians goleou o Nacional-PAR por 4 a 0. Foram gols de Yuri Alberto, Pedro Raul e dois de Romero.

A noite foi especial, principalmente para Romero: o atacante paraguaio se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians, e o maior artilheiro da Neo Química Arena.

Escalação

O técnico António Oliveira escalou Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Ángel Romero. Entraram no decorrer da partida: Matheuzinho, Paulinho, Pedro Raul, Igor Coronado e Pedro Henrique. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Matheus Donelli, Gustavo Silva, Matheus Bidu, Cacá, Breno Bidon e Raul Gustavo.

Primeira etapa

Bola rolando na Neo Química Arena.

No primeiro minuto, jogada de Garro pela direita e a bola saiu em escanteio. Na cobrança de Fagner, Félix Torres cabeceou e a torcida pediu pênalti, mas o árbitro mandou o lance seguir.

Jogo muito disputado nos primeiros dez minutos. Enquanto o Timão tocava a bola no campo de ataque, o adversário se fechou e não fazia questão de ter a posse de bola.

Aos 15 minutos, após jogada individual pela ponta esquerda, Wesley levou dois marcadores e conseguiu mais um escanteio. Garro cobrou e Raniele cabeceou por cima da meta adversária.

Gol do Corinthians! Após jogada pelo lado esquerdo, aos 21, Fausto Vera recebeu e bateu de perna esquerda, Romero, dentro da área, finalizou cruzado e marcou o primeiro gol do Timão na Casa do Povo. Com o gol, Romero empatou com Roger Guedes como maior artilheiro da Arena e com Paolo Guerrero como maior artilheiro estrangeiro do clube.

Aos 30, grande jogada de Romero! O paraguaio foi levando sozinho, passou por dois marcadores e rolou para trás, Yuri Alberto bateu de canhota, mas pegou mascado e a bola saiu pela linha de fundo.

Mais uma chegada, após roubada de bola no campo de ataque, de Wesley, que foi levando pelo meio na intermediária de ataque e viu bem a entrada de Yuri Alberto. O atacante deu um toque por baixo do goleiro, mas o zagueiro salvou o gol em cima da linha.

Aos 41, Fagner recebeu na direita e encheu o pé de fora da área, quase marcando um golaço na Casa do Povo!

O árbitro adicionou dois minutos de acréscimo.

Fim da primeira etapa.

Segundo Tempo

Assim como na primeira etapa, os primeiros dez minutos tiveram disputas intensas e muito contato físico.

Aos 11 minutos, Wesley cruzou e Yuri Alberto ajeitou para trás, a bola desviou no adversário e os jogadores pediram pênalti, mas a arbitragem mandou o lance seguir.

Aos 14 minutos, o jogador do Nacional-PAR, Rodrigo Arévalo, chegou atrasado e cometeu falta em Félix Torres. Num primeiro momento, recebeu cartão amarelo, mas após revisão do VAR, o jogador adversário foi expulso.

Primeira mudança no Timão, aos 16 minutos: Matheuzinho entrou no lugar de Fagner.

Gol do Corinthians! Aos 18 minutos, após contra-ataque pelo lado direito, Matheuzinho viu bem Romero, que cruzou na medida para Yuri Alberto, que jogou no fundo das redes!



Mais um do Corinthians! Aos 27 minutos, Wesley cruzou da esquerda para Yuri Alberto, que ajeitou para Romero, que se tornou o novo maior artilheiro estrangeiro do Corinthians e da história da Casa do Povo.

A segunda alteração no Timão foi aos 31 minutos: Paulinho entrou no lugar de Fausto Vera.

Quase um golaço na Casa do Povo. Aos 33, Rodrigo Garro cruzou, Paulinho cabeceou na trave e no rebote Yuri Alberto virou uma linda bicicleta e quase marcou um gol de placa!

Mudança tripla no Timão, aos 35 minutos. Entraram: Pedro Raul, Igor Coronado e Pedro Henrique. Saíram: Wesley, Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

Gol do Corinthians! Aos 43 minutos, boa trama pelo lado direito do ataque, Félix Torres tocou para Matheuzinho, que viu bem Igor Coronado. Em seguida, o meia cruzou e Pedro Raul definiu de cabeça, com maestria para confirmar a goleada do Timão! 4 a 0.

O árbitro adicionou quatro minutos de acréscimo. Fim de jogo na Neo Química Arena.

