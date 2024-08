Coronel Daniel oficializou sua candidatura ao cargo de vereador na cidade de Americana pelo partido Democracia Cristã (DC). Esta é a primeira vez que Coronel Daniel participa de uma eleição.

Daniel tem uma boa vantagem de ser um dos pouquíssimos nomes candidato das forças de segurança e/ou simpatizantes da causa.

Nascido em São Paulo em 1972, Coronel Daniel construiu carreira na Polícia Militar, alcançando a patente máxima de Coronel. Com 32 anos de experiência em gestão pública, ele é conhecido por sua dedicação às causas sociais. Além de sua carreira militar, Coronel Daniel possui um vasto histórico acadêmico: é Mestre em Ciências Policiais, Bacharel em Direito e Ciências Policiais, e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Sua especialização em Recursos Humanos e Polícia Judiciária Militar complementa sua formação.

Coronel Daniel também é instrutor do PROERD, instrutor de tiro e palestrante sobre prevenção ao abuso infantil. Atuando como advogado e professor universitário, ele comandou o 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I) em Americana de 2021 até março de 2024. Durante sua carreira, recebeu as maiores honrarias de sete cidades, incluindo o título de cidadão americanense.

Ao se candidatar a vereador, Coronel Daniel expressa seu desejo de fiscalizar o executivo e elaborar leis que beneficiem a comunidade. Ele vê a política como uma extensão de seu compromisso com o serviço público e uma oportunidade para continuar contribuindo para o bem-estar social.

A candidatura de Coronel Daniel representa uma nova fase em sua carreira dedicada ao serviço público. “Espero trazer minha experiência e valores cristãos para o cenário político de Americana. Com uma visão clara e um histórico de serviço, me apresento como uma opção para os eleitores que buscam mudança e inovação na política local”, disse ao NM.

