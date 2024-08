Professor que havia sido ameaçado é executado ao chegar na escola em Sumaré

Um professor identificado como Michel Herdeiro do Nascimento, 51, foi morto a tiros em frente à escola em que trabalhava, em Sumaré, nesta quarta-feira. O crime ocorreu no início da manhã, quando a vítima chegava para trabalhar na E. E. Wadih Jorge Maluf. Ele era professor de história.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Michel chegou em uma moto e logo atrás, uma outra motocicleta, com dois ocupantes, chegou e o garupa efetuou os disparos. Segundo testemunhas, foram dois ou três tiros efetuados.

Ainda de acordo com o BO, testemunhas afirmaram que no dia anterior, o professor havia discutido com um aluno por volta das 13h e teria sido ameaçado de morte pelo estudante, que é menor de idade.

Os dois suspeitos foram presos. A polícia civil investiga o caso.