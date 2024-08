Prefeitura conclui recape de 16 ruas e avenidas na região do Zanaga

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, concluiu o recapeamento asfáltico de 16 ruas e avenidas nos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras e Vila Bela. Elas fazem parte do pacote de recuperação de 78 vias do município, além da pavimentação de outras nove, com investimento de R$ 27,3 milhões.

A equipe de aplicação de massa asfáltica finalizou nesta quarta-feira (21) o recapeamento da Avenida Domingo Pilotto, na Vila Bela. A Prefeitura também fresou e recapeou as ruas Mem de Sá, Auta de Souza, Valdomiro Silveira, Graça Aranha, Carmen Cinira, Aderaldo Ferreira de Araújo e as avenidas Cândido Portinari e Afonso Schimidt, no Zanaga, as ruas Dante Rossi, Antônio Zacarias, Thomaz Panaro e João Gelmini, no Jardim Brasil, e as ruas Limoeiros, Jabuticabeiras e das Goiabeiras, no Vale das Nogueiras.

“Conseguimos alcançar mais uma região da cidade muito importante, como é o Zanaga e os bairros no seu entorno. Estamos dedicados a recuperar os caminhos da nossa cidade desde o início do trabalho à frente da Prefeitura e felizmente já conseguimos recuperar mais de 160 delas”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

As ruas Nara Leão e Elizeth Cardoso, no Jaguari, foram as primeiras recapeadas por meio deste contrato. A próxima etapa do programa vai contemplar ruas e avenidas dos bairros Conserva, Vila Gallo, Vila Rasmussem e Nova Americana.

O investimento foi intermediado pelo prefeito Chico Sardelli e pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, junto à Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. A liberação do recurso contou com a tramitação documental da Secretaria de Gestão de Convênios.