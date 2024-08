São Paulo elegeu prefeitas em apenas 10% das cidades em 2020

A baixa representatividade feminina que ainda existe na política pode ser constatada pelo número de prefeitas eleitas em 2020 em São Paulo, além da proporção de vereadoras eleitas, apesar de a maioria da população do país e do estado ser composta por mulheres.

No último pleito municipal, foram eleitas prefeitas em apenas cerca de 10% do total dos 645 municípios paulistas.

Em 622 cidades, foram eleitas 62 mulheres (9,97%) e 560 homens (90,03%). Conquistaram o mandato no primeiro turno 60 mulheres e 546 homens. Em 16 municípios, houve segundo turno, no qual foram eleitos 2 prefeitas e 14 prefeitos.



Já em outros 23 municípios, houve eleições suplementares por motivos como cassação de mandato, cassação de diploma e indeferimento do registro de candidatura. Nesses pleitos, 2 mulheres e 21 homens se elegeram. Ou seja, no total, considerando os 645 municípios, foram 64 eleitas (9,92%) e 581 eleitos (90,08%).

Neste ano, até às 14h desta terça (20), havia 2.061 pedidos de registros de candidatura para o comando de prefeituras no estado: 295 de mulheres e 1.766 de homens, o que corresponde a 14% e 86% do total de candidaturas, respectivamente. Entre os postulantes a vice-prefeito, a proporção de candidaturas femininas é um pouco maior: 22% e 78%, respectivamente.

Candidaturas e votação em São Paulo

O número de candidatas e a proporção de mulheres entre os eleitos em 2020 também é bem menor do que em relação aos homens. Considerando tanto as eleições ordinárias quanto as suplementares, foram 357 candidatas e 2.399 candidatos, além de 8 em que o gênero não consta nas estatísticas. As 64 prefeitas eleitas representam apenas 17,93% do total de candidaturas, enquanto que entre os 581 prefeitos essa porcentagem é de 24,22%.

A proporção de votos recebidos por mulheres para a prefeitura em 2020 também é muito menor do que o total dos homens. No primeiro turno, as candidatas tiveram 2.198.622 votos, o que corresponde a 10,67% do total, enquanto os candidatos receberam 18.410.657 (89,33% do total).

Já no segundo turno, foram registrados 570.349 votos (6,71%) para as mulheres e 7.932.601 (93,29%) para os homens. E, nas eleições suplementares, foram 9.200 votos (4,48%) para as candidatas a prefeita e 195.949 (95,52%) para os candidatos.