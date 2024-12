Cranberries conquista mercado brasileiro

Nos últimos anos, a Cranberry americana tornou-se conhecida no Brasil não somente pelo seu agradável sabor, mas também pelas suas inúmeras propriedades benéficas para saúde, incluindo as grandes quantidades de vitaminas e antioxidantes. Graças a esses benefícios, a fruta vem conquistando cada vez mais adeptos. Aliás, Cranberry não é apenas um fruto – mas sim, a Superfruta Original da América, tanto que é tradicionalmente usada pelos americanos na preparação do molho que acompanha o peru assado, no famoso feriado de Dia de Ação de Graças. O que comprova sua raiz e importância na história americana.

A colheita de Cranberries frescas é feita no meio do mês de setembro a novembro. Porém os sucos da fruta, Cranberry seco e em pó estão disponíveis o ano todo. Versátil, o produto pode ser consumido nas versões suco, seco (desidratado), em pó ou em capsulas.

Mas, além de sempre estar aliada ao lado saudável, Cranberies são perfeitas para a gastronomia, tanto na preparação de receitas salgadas, como doces. Vários chefs vem usando a fruta em seus menus. Outra característica da fruta é seu possível uso na coqueteleria. Perfeito para soltar a imaginação nas receitas e drinks das festas de fim de ano.

Em pesquisa realizada pelo Cranberry Institute (CI), Órgão sem fins lucrativos de promoção da indústria de Cranberry, comprovou-se inúmeros benefícios da superfruta para a saúde, tais como: prevenção de infecções do trato urinário, benefícios para a saúde cardiovascular (os polifenóis presentes no cranberry promovem a saúde do coração ao reduzir inflamações e melhorar fatores de risco, como o perfil lipídico e a pressão arterial), além de ajudar no sistema imunológico e digestivo.

Cranberries estão disponíveis em vários formatos, como em sucos, snacks (cranberries desidratados); cookies, pães, salgados, geléias, bolos; cápsulas ou suplementos alimentares. Ou seja, mais um motivo para ter Cranberry nas festas de fim de ano, unindo receitas saudáveis e saborosas. Boas festas, bom apetite e saúde.

