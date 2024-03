O descarte correto de resíduos e um plano de gestão de “lixo” são instrumentos importantes no combate à dengue, que se alastra e preocupa a região. É que manter o quintal limpo e se desfazer dos resíduos produzidos no dia a dia, do jeito certo, evitam acúmulo de água parada, principal atrativo para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

A orientação é do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas), que atua em sete cidades: Nova Odessa, Santa Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Bárbara d’Oeste e Sumaré.

De acordo com o presidente do Consimares, Mauricio Baroni, os municípios do Consórcio têm ampliado o combate à dengue que inclui ações educativas junto à população para manter quintais limpos e livres de recipientes de plástico, vidro, alumínio, dentre outros, que possam juntar água.

“Ao cuidarmos do nosso “lixo”, estamos também protegendo nossa saúde e a de nossa comunidade contra essa doença que avança em toda a região, Estado e País. Esse cuidado começa em casa eliminando resíduos que acumulam água, que é onde o mosquito transmissor da dengue se reproduz”, observa Baroni.

O superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani, engenheiro agrônomo especialista na gestão de resíduos, assinala que os procedimentos de limpeza urbana e nas residências são essenciais na prevenção da dengue. “Orientamos os municípios e a população a adotarem medidas específicas no manejo de recicláveis para evitar casos de dengue. Algumas das orientações incluem acondicionamento adequado do nosso “lixo”, descarte correto dos recicláveis através da coleta seletiva, entrega nos LEVs, PEVs e ou Ecopontos”, indica.

Ravagnani pede à população atenção especial aos materiais reutilizáveis. “É importante que a população esteja atenta aos objetos recicláveis que possam acumular água, como garrafas, latas e recipientes plásticos, e adote medidas para evitar. O lixo pode ser um grande criadouro da dengue sem o manejo correto”, alerta o especialista.

Estudos anteriores do Consimares revelam que bairros onde os moradores têm o hábito de fazer o descarte correto de resíduos recicláveis em ecopontos apresentaram menor índice de casos de dengue.

PONTOS DE DESCARTE

Em Nova Odessa, a Coleta Domiciliar de Lixo acontece três vezes por semana em cada bairro da cidade, portanto, não existe motivos para a população descartar lixo doméstico em calçadas ou áreas verdes. Para informações, sugestões e reclamações, basta ligar para o telefone gratuito 0800 771-1195, que é 24h.

Além disso, a cidade disponibiliza dois LEVs (Locais de Entrega Voluntária) 24h para o descarte correto de materiais recicláveis, e dois EcoPontos para o descarte regular de materiais inservíveis, entulho e restos de podas por cidadãos comuns, ou seja, em pequenas quantidades. Os EcoPontos funcionam todos os dias, das 7h às 19h.

LEV do Parque Ecológico Isidoro Bordon (Zoológico Municipal)

Rua João Bolzan, nº 475, Residencial Mathilde Berzin

Funciona 24 horas

LEV do Bosque Manoel Jorge

Rua 15 de Novembro, s/n, Jardim Santa Rosa

Funciona 24 horas

EcoPonto do Triunfo

Avenida Frederico Hansen, nº 263 – Parque Triunfo

(ao lado da Estação de Captação de Água da Coden)

EcoPonto do Monte das Oliveiras

Rua Vilhelms Rosenbergs, esquina com Rua Aristides Réstio, s/n

Jardim Monte das Oliveiras

CUIDADOS COM O “LIXO” PARA EVITAR DENGUE:

> Mantenha o quintal sempre limpo, livre de qualquer tipo de resíduo que possa acumular água.

> Não deixe resíduos recicláveis (recipientes de plástico, vidro, alumínio) no quintal. O correto é levar esses materiais até os pontos de entrega voluntária de resíduos ou ecopontos.

> Caso a sua cidade tenha coleta seletiva porta a porta, junte os recicláveis em um saco, feche, e deixe em local protegido da chuva até o dia da coleta.

> O lixo orgânico deve ser colocado em sacos plásticos fechados que, também, devem ficar em local protegido da chuva até o caminhão da coleta passar.

> Pneus devem ser armazenados em locais protegidos da chuva. Caso não tenha mais serventia, descarte em ecopontos.

> Não jogar qualquer tipo de lixo na rua ou em terreno baldio.