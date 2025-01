Um homem que foi detido com drogas e dinheiro foi liberado esta sexta-feira em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no jardim Santa Fé por volta das 7h30 da manhã.

Tráfico de Drogas

DATA: 10/01/2024

HORA: 07:30

LOCAL: Rua Thiago Azevedo dos Santos , 99 – Jd Santa Fé

A equipe em patrulhamento preventivo pelo local citado , deparou-se com um indivíduo de camiseta branca e bermuda , posteriormente identificado como J.

Ao avistar a viatura saiu em desabalada carreira sentido a mata existente no final da rua , dispensou uma sacola e continuou a correr , atravessando a mata e saindo na Rua Argeu Egídio dos Santos (céu das artes), onde com o auxilio das demais equipes foi abordado.

Em busca pessoal realizada no mesmo foi localizada a quantia de 554 reais em notas diversas e uma folha com anotações do tráfico , e na sacola que havia dispensado , foram localizadas 124 porções de maconha , 52 de crack e 17 de cocaína. Diante dos fatos foi dada voz de prisão a J. por tráfico de drogas , sendo algemado conforme o decreto 8858/16 por receio de nova fuga e resguardo de sua integridade e da equipe , e conduzido ao 2° D.P. , onde a autoridade policial após tomar ciência dos fatos determinou a apreensão dos entorpecentes e dinheiro e liberou J. para posterior investigação sobre tráfico de drogas.