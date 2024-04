Os deputados Eduardo Bolsonaro e Guilherme Derrite devem

ser as apostas do time bolsonarista para as eleições ao senado por São Paulo em 2026. Uma reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) teriam fechado um acordo.

Dudu foi o deputado mais votado do Brasil em 2018, quando o pai venceu as eleições, mas perdeu muitos votos em 2022, quando o pai foi derrotado por Lula da Silva (PT).

Derrite hoje é secretário de Segurança de São Paulo e tem sido questionado por sua atuação à frente da pasta. A PM tem sido acusada de ser mais agressiva no trato com as periferias, mas isso faz com que ele ganhe força e apoio dos bolsonaristas extremistas.

