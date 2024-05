Uma queixa comum de pacientes ao chegarem aos consultórios de dermatologia é de que o botox e outros procedimentos estão durando pouco. Em geral, recomenda-se retocar o botox a cada seis meses. Mas, há quem retorne aos consultórios depois de três meses, por exemplo, alegando que já não percebe mais os efeitos do procedimento estético. De acordo com o dr. Gustavo Fraga e a dra. Nathália Bittar, professores do Lapidare – centro de ensino e treinamento médico especializado na área de medicina da beleza, saúde e bem-estar – os resultados estéticos podem ser prolongados quando todo o corpo está saudável. Para isso, é importante conhecer as singularidades de cada corpo, buscando um equilíbrio entre o terreno biológico do paciente e os tratamentos estéticos.

“Buscamos enxergar cada paciente de dentro para fora e, assim, conseguimos otimizar o atendimento. Cada pessoa tem sua singularidade e entender essas diferenças possibilita que o organismo funcione melhor, permitindo que os injetáveis sejam degradados de maneira mais lenta. Logo, os produtos estéticos tendem a durar mais, e com melhor resultado final”, afirma Bittar.

Algumas escolhas simples podem ajudar a otimizar os resultados estéticos no dia a dia.

Dormir bem: Uma boa noite de sono é essencial para regular o corpo, diminuir o risco de doenças e o nível de estresse; Adotar uma alimentação balanceada: A alimentação saudável é aquela que fornece todos os macro e micronutrientes que o corpo precisa, como proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, e que são fundamentais para o seu funcionamento; Praticar atividades físicas: Praticar exercícios físicos fortalece os músculos, melhora a densidade óssea, previne doenças e também contribui para a produção de colágeno, essencial para a sustentação e elasticidade da pele; Manter uma hidratação adequada: Beber bastante água é fundamental para manter a pele hidratada e saudável, o que pode potencializar os efeitos do botox e outros tratamentos dermatológicos; Usar proteção Solar: Usar protetor solar diariamente ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele e a manter a integridade dos resultados de procedimentos estéticos; Gerenciar o Estresse: Práticas como meditação, yoga ou qualquer atividade que ajude a reduzir o estresse podem melhorar a saúde hormonal e a qualidade da pele; Evitar o consumo de álcool, cigarro e drogas ilícitas: não utilizar essas substâncias é crucial para a saúde geral e pode ajudar a manter os efeitos de tratamentos estéticos e hormonais; Cuidar da pele: Manter uma rotina de cuidados com a pele, utilizando produtos adequados ao seu tipo de pele e seguindo as recomendações de um dermatologista, também pode ajudar a prolongar os efeitos de tratamentos estéticos.

