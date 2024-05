Briga entre vizinhos termina com tiro pro alto em Americana

Equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM na tarde deste domingo (19), por volta das 16h, para atendimento de ocorrência de “desinteligência” entre vizinhos com disparo de arma de fogo, no bairro Chácara Letônia, região da Praia Azul.

No local, o solicitante, um fisioterapeuta de 41 anos, informou aos policiais militares que teve um desentendimento com seu vizinho, um empresário de 43 anos, e que este proferiu algumas ameaças e saiu em via pública com uma arma de cor preta e efetuou um disparo para o alto e depois entrou para dentro de sua residência.

Ao fazer a avaliação do local, os agentes encontraram no chão, em via pública, uma cápsula de munição aparentando ser de 9 mm. O local foi preservado pelas equipes.

Em ato contínuo, os militares se deslocaram até a residência informada pelo solicitante, onde o indivíduo informou que realmente teve uma discussão com seu vizinho e em determinado momento que o solicitante veio em sua direção, efetuou um disparo para o alto, informando, ainda, que era colecionador, atirador e caçador – CAC e possuía 04 armas, sendo que 03 delas estavam na sua casa e 01 estava na sua loja.

Com a chegada das demais equipes, o indivíduo apontou onde estavam os armamentos, sendo localizado 1 pistola 9mm, municiada e alimentada com 16 munições; 01 revolver 357 Magnum com 4 munições e 1 carabina/fuzil 22 long Rifle com 2 carregadores municiados com 25 munições em cada carregador. Além dos objetos informados.

Foram localizados: 2 potes de munições (1 pote lacrado com 500 Munições cal 22 e 1 pote aberto com 492 munições do mesmo calibre), 1 caixa com: 71 munições 9mm, 1 caixa com 100 munições de.40, 1 caixa com 50 munições 357 magnun intactas, 54 cápsula de 357 deflagradas, 36 cápsulas 9mm Deflagradas e 22 cápsula de .40 Deflagradas. O indivíduo, informou ainda ter 01 pistola .40 carregada, contendo 05 munições e mais 02 carregadores sobressalente, totalizando 18 munições, que estavam em sua loja, sendo posterior entregue aos policiais.

Diante do exposto, o indivíduo, bem como os armamentos e munições, foram levados à Central de Polícia Judiciária, permanecendo o indiciado preso e à disposição da justiça.

