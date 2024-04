Quatro pessoas foram presas em Americana após aplicar um golpe em uma idosa na cidade de Indaiatuba nesta segunda-feira.

Durante ações de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal de Americana na região central por volta das 14h, equipe Tática de Romu tomou conhecimento, através da rede rádio Gama, de que partes femininas e masculinas haviam praticado um golpe em uma idosa de 79 anos pela agência bancária do banco Santander, na cidade de Indaiatuba, onde subtraíram a quantia de R$3 mil em espécie e estariam utilizando um veículo Onix na cor preta.

Ainda, a Gama recebeu informações que o veículo teria passado por monitoramentos em alguns municípios e teria acessado a cidade de Americana, sendo identificado pela muralha digital do município.

Em ato contínuo, os guardas se depararam com o referido veículo pela Rua Fernando de Camargo estacionado em frente à Loja Casas Bahia.

Ao posicionar a viatura para proceder a abordagem, o veículo saiu do local sendo de pronto abordado quatro pessoas, sendo duas masculinas (27 e 30 anos) e duas femininas (27 e 35 anos). Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado. Já em busca veicular foi localizado a quantia de três mil reais em espécie e um microtubo contendo substância esverdeada aparentando ser maconha, além de vários cartões de banco, celulares e dinheiro.

Uma das abordadas acabou confessando o crime praticado em Indaiatuba, relatando que seria a autora e detentora dos três mil reais em espécie, e que as outras partes (masculina e feminina) seriam seus comparsas. Já o motorista, receberia no final do trajeto uma quantia em dinheiro do golpe. Os outros três envolvidos se negaram em dar suas versões.

Assim, os guardas passaram as informações ao Setor de Inteligência, que de pronto entrou em contato com Indaiatuba, agilizando a presença da vítima e demais dados e informações para dar andamento à ocorrência.

Diante dos fatos, partes foram detidas e apresentadas na Delegacia de Polícia, onde a Autoridade Policial deliberou pela apreensão dos objetos conforme Auto de Exibição e Apreensão, bem como pela prisão dos quatro envolvidos, permanecendo todos à disposição da justiça.

Todos os delitos de furtos são relacionados a clientes em agência bancárias.

