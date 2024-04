Molecadinha Na Cara do Gol e Camisa 10 campeã do Gigantinho

Molecadinha fez a festa do futebol

Em finais disputadas no campo de futebol Marcos Augusto Sartore, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico), no sábado (27), foram conhecidos os campeões das categorias sub-8 e sub-10 da 3ª edição do Gigantinho Campo, torneio de base organizado pela Secretaria de Esportes de Americana.

“Promover essa interação entre as nossas crianças é a maior conquista do campeonato. Estamos tirando as crianças da ociosidade e trazendo para o esporte. Parabéns a todos que participaram, aos pais e toda organização da Secretaria de Esportes”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Na Série Ouro da categoria sub-8, o título ficou com o time do Na Cara do Gol, que venceu o Camisa 10 por 3 a 1. A medalha de bronze foi conquistada pelo Jardim Ipiranga, que derrotou o São Manoel por 4 a 0.

Pela Série Prata da categoria sub-8, o Camisa 10 B garantiu o título nas penalidades (2 a 0), após empate com o Colorado, por 1 a 1, no tempo normal. A terceira posição ficou com o Camisa 1, que venceu o Projeto FC pelo placar de 2 a 1.

“Foi uma linda festa promovida no Centro Cívico. Nossa gestão trouxe de volta essa importante competição de base, que motiva nossas crianças na prática esportiva e de lazer. Todos esses garotos são verdadeiros campeões e merecem aplausos”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Na categoria sub-10, o Camisa 10 A goleou o Jardim Ipiranga, por 5 a 1, e sagrou-se campeão da Série Ouro. O Projeto FC derrotou o Camisa 10 B pelo placar de 3 a 0 e subiu ao pódio com a terceira colocação.

Na Série Prata, após empate no tempo normal (1 a 1), o Instituto Jr. Dias levou a melhor sobre o Camisa 1 nas penalidades, sendo campeão por 5 a 3. Na disputa pela terceira posição, o Na Cara do Gol levou a melhor sobre o São Manoel, vencendo por 3 a 0.

“Estou muito feliz, pois a cada ano essa competição ganha força, reunindo esses garotos para uma grande festa esportiva. O importante é que tudo saiu e transcorreu da melhor maneira. Agradeço ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir Demarchi por apoiar o esporte e oferecer toda a estrutura para que nossa equipe realize a organização, sem eles isso não seria possível. Abraçar também toda a equipe da Secretaria de Esportes, que não mede esforços para a realização dos campeonatos”, agradeceu o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

Premiações individuais:

Sub-8

Times menos vazados: Camisa 1 e Ipiranga (3 gols sofridos)

Artilheiro: Bernardo Carolino – Colorado (12 gols)

Sub-10

Times menos vazados: Camisa 10 A e Projeto FC (3 gols sofridos)

Artilheiro: Miguel Lorenzo – Projeto FC (8 gols)

