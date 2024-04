C6 Bank registra lucro de R$ 461 milhões no 1º trimestre

O C6 Bank registrou, nos três primeiros meses de 2024, seu primeiro lucro trimestral. O resultado, de R$ 461 milhões, é decorrente de um trabalho contínuo de geração de receitas, estabilização dos custos e declínio da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD). O marco foi alcançado em menos de cinco anos de existência do banco, que foi lançado em agosto de 2019.

“O primeiro lucro trimestral da nossa história é o resultado concreto do modelo no qual sempre acreditamos, que consiste em gerar receitas crescentes e manter custos estáveis e PDD controlada. É esse modo de operar que nos garantiu o resultado positivo de agora e que nos deixa otimistas em relação aos próximos trimestres”, diz Marcelo Kalim, CEO do C6 Bank.

A carteira de crédito do banco fechou o primeiro trimestre deste ano em R$ 46,3 bilhões, uma expansão de 36% ante março de 2023. O crescimento decorre da estratégia de priorizar a originação de ativos de qualidade.

A inadimplência apresentou queda mais uma vez. Entre o quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024, a porcentagem de empréstimos com atrasos de 90 dias ou mais caiu de 3,4% para 3,2%. A evolução fica ainda mais evidente na comparação anual – no primeiro trimestre de 2023, o índice estava em 4,7%.

“Os resultados do C6 são reflexo de seus produtos inovadores que encantam os clientes e da gestão disciplinada do negócio”, diz Sanoke Viswanathan, chefe de estratégia e crescimento no JPMorgan Chase e executivo-chefe de varejo bancário internacional. “O banco demonstrou capacidade de crescer a sua base de clientes e balanço patrimonial em um ritmo constante e com alta alavancagem operacional – ingredientes essenciais para o sucesso no longo prazo”, concluiu.

Em março, o C6 Bank estreou no ranking das 50 marcas mais valiosas do país, divulgado pela Kantar. O banco é o mais jovem da lista, que inclui 11 centenárias e 23 nomes com mais de 50 anos de mercado. O estudo baseia-se nas opiniões de mais de 10 mil entrevistados (investidores e consumidores) sobre 396 marcas em 27 categorias.

Com mais de 90 produtos, serviços e funcionalidades, o C6 Bank atua em oito áreas de negócio: pessoa física, pessoa jurídica, atacado, câmbio, veículos, home equity, consignado e corretora. Além dos serviços básicos, como conta corrente, cartão e transferências, o C6 Bank oferece uma plataforma completa de investimentos, uma Conta Global com saldo em dólar e euro e um serviço de intermediação de investimentos no exterior. O banco tem hoje mais de 30 milhões de clientes.