Depois de viajarem junto por 32 países e quatro continentes, em 3 anos e meio de aventuras, Luiz Torelli traz

seu companheiro “Sandro” de volta para Nova Odessa nesta quarta-feira (1º/05). O “Sandro” em questão é o Fiat Uno 2002 vinho do Projeto “Um a Uno”, que serve como um motorhome improvisado com o qual Torelli visitou países da América do Sul, Central e do Norte, bem como da Europa. “Tivemos uma jornada épica por vários lugares do mundo”, resume Luiz Torelli.

A dupla será recebida por amigos e fãs por volta das 14h, no trevo de acesso a Nova Odessa, que fica na Via Anhanguera, altura do quilômetro 119, com chegada prevista para as 15h, na rampa da Prefeitura (Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro). Em seguida, “Sandro” vai ficar exposto no saguão do Paço Municipal ao longo do mês de maio, como parte da programação do aniversário de 119 anos da cidade.

Segundo o aventureiro novaodessense, o carro chegou há pouco mais de um mês da Europa via Montevideo, no Uruguai, de onde a dupla foi para Buenos Aires, na Argentina. “Depois entrei no Brasil por Uruguaiana/RS passei por Porto Alegre/RS, onde fiz um encontro com meus seguidores (em redes sociais), e também Florianópolis/SC e Balneário Camboriú/SC. Ainda passamos por Curitiba/PR, Maringá/PR e Londrina/PR”, contou Torelli.

Em setembro de 2023, o aventureiro novaodessense já havia contado parte da longa jornada da dupla na sua autobiografia “Meu amigo Sandro”, cujo lançamento no Paço Municipal celebrou seu aniversário de 40 anos. O livro trouxe detalhes inéditos e imagens das 40 viagens que Torelli tinha feito até aquele momento (antes de um novo “rolê” pela Europa), muitas das quais foram compartilhadas e acompanhadas por quase 700 mil seguidores e fãs em suas redes sociais. São histórias de superação, coragem, alegrias, amores e conquistas.

O ímpeto pelas viagens nasceu como uma forma de enfrentar a depressão após a perda de sua avó e de sobreviver a uma cirurgia de risco – tudo explicado no livro. Em sua viagem mais “famosa”, entre 2021 e 2023, Luiz viajou por 15 países até chegar aos Estados Unidos, onde passou por 30 estados, chegando à famosa esquina da Times Square, centro de Nova York.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) recebeu pessoalmente Torelli em abril de 2023, em sua chegada de volta a Nova Odessa depois de 14 meses e milhares de quilômetros longe de casa nesta primeira viagem internacional. Na ocasião, “Sandro” não chegou a voltar ao Brasil, sendo embarcado direto para a Europa, para a “segunda etapa” da aventura, que inclui países como Portugal, Espanha, Holanda, Itália e França.

Saiba mais sobre a jornada de Torelli e “Sandro” em https://www.instagram.com/um.a.uno/, https://www.facebook.com/umaunooficial e https://www.youtube.com/c/UmaUno.

