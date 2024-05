Agressora é presa após vítima acionar “Botão de Pânico” da Gama

Uma mulher de 30 anos foi presa após agredir a irmã de 47 na manhã de quarta feira (15) no bairro Cariobinha, em Americana. A vítima possui medida protetiva contra a irmã e passa por acompanhamento pelo setor IDMAS da Guarda Municipal.

Por volta das 08hrs, equipe com GCMs Freire e Vanzo foram até a Rua São Bento, onde a vítima que faz parte do programa de acompanhamento as vítimas de violência doméstica acionou via aplicativo S.O.S que havia baixado em seu celular e por via chat avisou ao controle que estava sendo agredida pela irmã, esta que é proibida de se aproximar dela devido uma medida protetiva expedida pelo judiciário local.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

No local, a equipe abordou as duas partes que trocavam ofensas pela via pública. A vítima relatou que nesta data, a irmã foi até a residência da mesma e a agrediu com chutes, socos e puxões de cabelo, que ao se desvencilhar da irmã, acionou o botão de pânico no aplicativo e chamou a Gama.

Ambas as partes foram levadas ao hospital e, após atendimento, foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher, onde autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante da agressora, por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.