Furtaram sede de construtora, fugiram, mas caíram pra Gama

Equipes da Guarda Municipal de Americana foram informadas via controle de um possível furto em andamento na sede da Sega Construtora, na Avenida Cillos, na madrugada desta sexta-feira.

Com a informação, as equipes se deslocaram até o local onde um indivíduo saiu correndo com uma mochila e o comparsa saiu acelerando um veículo Nissan March com placas falsificadas após ver as viaturas. O motorista tentou fugir por várias ruas do bairro Pq Universitário, mas acabou abordado pela Avenida Castelhanos / Rua Limeira, onde foi detido. No veículo foi localizado;

4 notebooks

2 tablets

3 CPUs

1 pé de cabra

1 alicate

2 chaves de fenda

1 mochila preta com 8 tampas de hidrantes dispensada pelo indivíduo que se evadiu a pé.

Ambos detidos, confessaram o delito no estabelecimento comercial e também no muro de um condomínio situado na Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade. Foi acionada perícia nos locais furtados e onde o automóvel foi abordado. Os fatos foram narrados na unidade da Policia Civil, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante dos dois. Os objetos foram devolvidos às vítimas.