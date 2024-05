Só Camisa 10 conquista o título do Campeonato Barbarense de Futsal da 2ª divisão

O Só Camisa 10 conquistou o título do Campeonato Barbarense de Futsal da 2ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Em decisão realizada na noite de quarta-feira (15), o time venceu o Fúria pelo placar de 5 a 3.

Em partida emocionante, o Só Camisa 10 abriu o placar com Luiz, tomou a virada com gols de Valter e Bismarck e empatou com José Diogo ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Tiago Lázaro fez o terceiro do Só Camisa 10 e Luizinho ampliou a vantagem, marcando 4 a 2. Gabriel Leão diminuiu a diferença e no fim da partida Matheus Leite fechou o placar.

O artilheiro da competição foi o Luiz Carlos Marconi Neto, da equipe Só Camisa 10, com 19 gols, enquanto Fábio Torriceli, do Fúria, e Roberth Rafael Pires, do Só Camisa 10, foram os goleiros menos vazados com 12 gols sofridos.

O Campeonato Barbarense de Futsal da 2ª divisão reuniu 77 equipes, com 112 partidas realizadas. O Só Camisa 10 conquistou o título com 100% de aproveitamento, vencendo os 7 jogos disputados.

“Nosso agradecimento a todas as equipes que participaram do campeonato, arbitragem, imprensa, torcedores e a Guarda Civil Municipal pelo apoio. Ano a ano notamos que o nível técnico do Futsal barbarense aumenta e a prova disso é o fato da cidade chegar à decisão da Taça EPTV de Futsal com um time formado apenas por atletas que atuam em nossos campeonatos. Agradeço ao prefeito Rafael Piovezan pelo incentivo às nossas ações, proporcionando as melhores condições para o trabalho e organização dos campeonatos e atividades. Em 2025 teremos ainda mais, com o início da 3ª divisão do Futsal barbarense, sendo Santa Bárbara a primeira cidade da região a ter um campeonato de Futsal com 3 divisões”, comentou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

Mais notícias da cidade e região

Confira o elenco campeão:

85 – Roberth Rafael Pires

01 – Wendril Vinícius do Prado

10 – Tiago Lázaro da Silva

77 – Mateus Leite

12 – Luiz Carlos Marconi Neto

11 – Lucas Ap. Rozante

08 – Kennedy W. Fogaça de Matos

99 – José Diogo Beluzzo de Jesus

]20 – Jean Cleiton do Nascimento

07 – Felipe Marcelo Dionízio

09 – Felippe Sizino Dias Toledo

19 – Davi Tiago Silva

Técnico: José Carlos dos Passos

Auxiliar: Diogo Oliveira de Freitas

Antes da decisão, a preliminar ocorreu com as meninas da equipe Sub-12 de Futsal Feminino, com o núcleo do QualiVida do Santa Rita, em parceria com o Projeto Bosque dos Sonhos.