Abertas inscrições para 80 vagas para trabalho de limpeza e coleta na Festa do Peão

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), e a Cooperlírios (Cooperativa de Trabalho de Coleta e Processamento de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis) abriram as inscrições para interessados em trabalhar no serviço de limpeza e de coleta de materiais recicláveis durante a 36ª Festa do Peão de Americana, de 7 a 16 de junho, no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

A partir desta quinta-feira (16), os candidatos podem se inscrever na Garagem Municipal, no setor da Unidade de Limpeza Pública, na Rua das Seriemas, nº 550, Vila Mathiensen, das 8h às 15h. Os documentos exigidos são RG, CPF e comprovante de residência em Americana.

Serão abertas aproximadamente 80 vagas, em turnos diurno e noturno, para limpeza, varrição e separação de recicláveis.

