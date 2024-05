Equipe de Americana selecionada em congresso internacional de saúde pública

Um trabalho realizado pela equipe do setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador, órgão ligado à Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) da Prefeitura de Americana, foi selecionado para uma mostra no 2º Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS, que ocorre até domingo (19).

O trabalho foi elaborado pelas servidoras Elena da Costa Cordeiro e Milca do Nascimento, que já tiveram participação como autoras de outro trabalho do setor, apresentado no 9º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária (Simbravisa), em novembro de 2023.

“Estou muito feliz por mais esse reconhecimento sobre as atividades que desenvolvemos em nosso setor. Isso renova a motivação para continuar evoluindo nas ações, propondo as melhorias necessárias para a garantia da saúde dos trabalhadores em geral”, comentou Elena.

“É mais uma grande conquista para nossa equipe de trabalho, e isso se deve à dedicação e empenho com que lidamos diariamente com as atividades do setor”, relatou Milca.

O estudo atual consiste em um relato de inspeção da equipe técnica da Vigilância em Saúde do Trabalhador, recebida através do Ministério Público do Trabalho.

Foram realizadas três inspeções no período de dezembro de 2023 a janeiro de 2024. A ação do setor buscou averiguar a segurança do trabalhador em conformidade com as normas de segurança e saúde ocupacional.

Na empresa vistoriada foram encontradas diversas situações em desacordo com as normas sanitárias vigentes, como refeitório em condições precárias, banheiros sem trancas nas portas, bebedouros danificados, áreas sem ventilação, entre outras. A equipe lavrou autos de infração referentes às irregularidades encontradas e a empresa atendeu a todas as solicitações.

“Estou muito orgulhoso por mais uma vez o setor figurar numa mostra de grande relevância. Isso só demonstra a seriedade e o compromisso dos nossos servidores nas ações e nos processos de trabalho. Quem ganha com isso é a população, que acaba sendo contemplada com serviços de melhor qualidade e resolutividade”, avaliou o diretor da Uvisa, Antônio Donizetti Borges.

Ações do setor

O setor recebe semanalmente os Relatórios de Atendimento de Acidentes de Trabalho (RAAT), dos hospitais em geral, ocorridos em todas as empresas do município.

Este relatório é um documento fundamental para definir as ações de fiscalização, em que são priorizadas as inspeções sobre os acidentes graves, com a presença de menores de idade e com óbitos.

Além dessa demanda, o setor também atende solicitações do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos, bem como denúncias via SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) da Prefeitura.