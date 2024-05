Empresário 'anjo' de Nova Odessa também leva colchões ao RS

Em meio à onda de solidariedade que tem mobilizado o país diante da tragédia que assola o Rio Grande do Sul, um empresário de Nova Odessa está ampliando esforços para ajudar aqueles que mais precisam.

Francisco Piva, conhecido como Chico, não tem medido esforços para levar auxílio às vítimas. E agora, através da contribuição da sua empresa, a LeoFran Transportadora, esse apoio está ganhando novas dimensões: a empresa está enviando para o RS um caminhão cheio de colchões, doados por outra empresa.

A transportadora já tinha cedido, no último final de semana, o caminhão que transportou as mais de 25 toneladas de donativos – incluindo roupas, calçados, água e ração – da população de Nova Odessa destinados às pessoas afetadas pela recente tragédia no sul do país.

“O gesto solidário da LeoFran foi essencial para viabilizar a entrega rápida e eficiente dos itens essenciais, proporcionando um auxílio imediato para tantas famílias necessitadas de Bento Gonçalves/RS”, destacou a presidente voluntária do Fundo Social de Nova Odessa, Rose Miranda.

De acordo com Piva, “é gratificante poder ajudar a todos os necessitados do Rio Grande do Sul”. “Estamos ajudando com o transporte das doações. Já enviamos a primeira carreta, estamos carregando a segunda e já enviamos um caminhão lotado de colchões, que vieram de uma empresa de Ribeirão Preto. Temos que pensar no próximo e nos mais necessitados”, declarou.

ONDE DOAR?

Novas doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul podem ser realizadas no Paço Municipal até quinta-feira, dia 16/05, às 16h. “Faça sua parte e venha ajudar o trabalho dos voluntários a realizar o processo de triagem dos donativos, auxiliando na separação e organização das doações”, explicou a presidente voluntária do Fundo Social, Rose Miranda.

“Estamos recebendo alimentos não perecíveis, água, ração para cachorros e gatos, medicamentos, roupas e calçados. Uma observação importante é que se atentem para a validade dos medicamentos e que as roupas e calçados estejam identificados com seus tamanhos, para serem direcionados com mais rapidez e eficácia para quem realmente precisa”, acrescentou.

Com saída na madrugada da última segunda-feira rumo à cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e sua equipe da Defesa Civil, Guarda Municipal, bombeiros civis voluntários e Saúde, chegaram ao seu destino levando a primeira carreta com mais de 25 toneladas de donativos para as pessoas e pets afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

“Depois de 22 horas de viagem com muito trânsito, algumas barreiras caindo na rodovia, chegamos aqui em Bento Gonçalves. Estou muito feliz por estar aqui e poder fazer a diferença na vida das pessoas que perderam tudo e dos animais”, disse o prefeito Leitinho na última terça-feira.

A gratidão do prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, com toda a população de Nova Odessa, ficou evidente. “Quero agradecer todo o povo de Nova Odessa por essa carga de mantimentos e suprimentos para doarmos para a população que sofreu e perdeu muito em meio a destruição. Seremos eternamente gratos por essa solidariedade do povo de Nova Odessa”, disse.

