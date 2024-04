Título de cidadão emérito é entregue a Chef Saul Camargo

Chef Saul- A Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (29) sessão solene para a entrega

de título de cidadão emérito ao senhor Saul Camargo Neves, por relevantes serviços prestados ao município. A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (PL).

Os títulos de cidadão emérito são entregues a pessoas nascidas em Americana e que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico no município.

Participaram da cerimônia o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi, o vereador Thiago Martins (PL) e o vereador da 13ª legislatura Orestes Camargo Neves, além de convidados, amigos e familiares do homenageado.

Durante o uso da palavra, o presidente Thiago Brochi enalteceu o orgulho que o homenageado sempre declarou de ter nascido em Americana. “O Saul é uma pessoa que eu tenho uma admiração especial e tenho no coração. Você tem uma luz incrível e faz parte da história da cidade de Americana. Qualquer que seja a lembrança que venha na nossa cabeça, você é um filho ilustre da nossa querida e amada Americana, cidade pela qual você tem tanto amor. Minha admiração e carinho por você e que Deus continue te abençoando”, falou.

“O Saul fez parte da história, do crescimento e do desenvolvimento da nossa cidade, levando o nome de Americana por onde vai. Por isso, é motivo de honra estar presente nesta noite entregando este título para você. Parabéns”, disse o vereador Thiago Martins.

O homenageado usou a palavra para agradecer a concessão da honraria. “Agradeço a todos pela presença e fico muito lisonjeado por receber essa comenda maravilhosa porque eu me declaro um americanense da gema. Eu amo essa cidade. E sempre fiz tudo por carinho, participação e humanidade”, discursou.

Biografia

Saul Camargo Neves

Segundo filho do casal Antônio Camargo Neves e Gessy Gonçalves de Camargo Neves, Saul Camargo Neves nasceu em 26/10/1951, em Americana, mais precisamente no Bairro da Conserva.

Cursou o Divino Salvador e, posteriormente, o Grupo Escolar Dr. Heitor Penteado, o Ginásio Vocacional João XXIII e a Escola de Comércio Dom Pedro II. Estudou também Engenharia Civil em Itatiba. Divorciado, não teve filhos, mas algumas dezenas de sobrinhos que ama muito.

Trabalhou desde os 15 anos de idade com seus pais na fábrica de velas Moroabá, na Vila Santa Catarina. Trabalhou durante dez anos na Prefeitura de Americana, no antigo DOSU e na PRODAM.

Durante alguns anos, praticou com muito sucesso o automobilismo, quando se tornou corredor da Divisão 1 de carros de fábrica, em 1973, e faturou o Troféu Nove de Julho e a Taça Centauro. Venceu em 1977 e 1978 a Copa Lenine Severino, primeiro campeonato paulista de kart e berço de vários astros brasileiros que chegaram à Fórmula 1.

A paixão pelo automobilismo permanece, mas herdou de seu irmão Luís Carlos, mais conhecido como Bim Zanaga, outra paixão: a criação de aves. Criador e estudioso da ornitocultura, Saul pertence ao quadro da Associação dos Passaricultores do Estado de São Paulo como juiz de canto.

Foi através dessa sua afeição aos pássaros, que conheceu o tricampeão mundial de futebol Roberto Rivelino, com quem divide momentos de descontração e alegria nos churrascos e almoços nos fins de semana.

Em meados dos anos 1990, Saul descobriu um talento que o tornou conhecido, não só em Americana, como em toda a região: a gastronomia. Hoje, já é uma referência e ficou conhecido como Chef Saul. Se a paixão pelos pássaros, aprendeu com seu irmão, foi de sua mãe que tomou gosto por cozinhar.

