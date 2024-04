Anvisa aprova tecnologia inédita no Brasil para tratamento de fibrilação atrial

No mês de abril, a Boston Scientific Brasil recebeu a aprovação da ANVISA

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para atuar no país com a sua nova tecnologia para o tratamento da fibrilação atrial: o FARAPULSE™, sistema inovador de ablação por campo pulsado (ou PFA, de Pulsed Field Ablation em inglês). A nova tecnologia será capaz de ajudar, de forma mais segura, cerca de 1,5 milhão de pessoas que são acometidas pela fibrilação atrial ano a ano, sendo 70% delas sintomáticas, de acordo com estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Globalmente, com o FARAPULSE™, já foram tratados mais de 40 mil pacientes com sucesso.[1]

“A aprovação do FARAPULSE™ é um marco importante para ajudar milhões de pessoas que são acometidas pela fibrilação atrial no Brasil, além de ser uma oportunidade incrível de trazer o primeiro sistema PFA projetado e construído exclusivamente para esse tipo de terapia de ablação”, comenta Kalyne Terumi Chagas, diretora da área de Ritmo Cardíaco na Boston Scientific Brasil.

Atenção: a lei restringe a venda desses dispositivos por meio de ou por indicação de um médico. Indicações, contraindicações, avisos e instruções podem ser encontrados nos rótulos de cada dispositivo ou no site.

Sobre a Boston Scientific

Líder global em dispositivos médicos, presente em 130 países e com 45 mil funcionários, a Boston Scientific transforma vidas por meio de soluções médicas inovadoras que melhoram a saúde dos pacientes ao redor do mundo e reduzem o impacto financeiro de todo o sistema de saúde. Oferecemos uma enorme gama de soluções de alta performance em seis especialidades médicas: Neuromodulação, Cardiologia Intervencionista, Urologia, Intervenção Periférica, Controle do Ritmo Cardíaco e Endoscopia. Estimulamos a inclusão e a diversidade, que geram criatividade e o conhecimento necessário para transformar novas ideias em soluções de impacto, que criem valor para nossos pacientes, clientes e colaboradores.

[1]Dados do dossiê de inclusão de eletrofisiologia no SUS, desenvolvido pela SOBRAC