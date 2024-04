Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, visitou

o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, na tarde de sexta-feira (26), para acompanhar o avanço da reforma da Maternidade, ala que está passando por sua primeira grande restauração desde 1982, quando o hospital foi inaugurado.

Além de vistoriar as dependências da Maternidade em obras, Lionela pediu informações sobre os fluxos de entrada dos pacientes e pós-parto na unidade.

“Minhas primeiras impressões sobre a nova Maternidade são maravilhosas. Estou muito contente com o trabalho que está sendo feito aqui, agradeço a todos que estão participando dessa empreitada. Estou feliz por saber que as mães de Americana e região terão mais conforto e serão muito bem cuidadas aqui, naquele que é um dos momentos mais importantes na vida das mulheres”, declarou.

A presidente do Fundo Social esteve acompanhada da diretora técnica do HM, Marcella Pozetti, da gerente assistencial, Camila Fernandes, da coordenadora da Maternidade, Márcia Arruda, e da coordenadora do Fundo Social, Tamara Cury.

Estrutura e investimento

A nova Maternidade do HM terá 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências. Além disso, terá novos espaços como dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal.

O investimento da reforma conta com R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi, R$ 300 mil de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 1,5 milhão da Secretaria Municipal de Saúde, já previstos no contrato inicial com a organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), que administra o HM por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

