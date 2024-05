Thiago Brochi detona Janja por falas sobre abrigos no RS

O vereador de Americana e presidência da Câmara Thiago Brochi (PL) detonou a primeira dama do Brasil, Janja, por falas sobre os abrigos das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Nos últimos dias, Janja falou que é necessária a presença de mais militares femininas nos abrigos e argumentou que a presença de policiais masculinos às vezes pode ser percebida mais como ofensiva do que colaborativa. A fala de Janja faz referência aos casos de abusos ocorridos nos abrigos emergenciais. Ainda, a primeira dama disse que conversou com o governo sobre abrigos especiais para mulheres e crianças mais vulneráveis.

As falas de Janja não agradaram Thiago Brochi que chamou, inclusive, as ideias da esposa de Lula de “idiotas”, comparando a situação enfrentada pelos desabrigados com pautas do governo como a ideologia de gênero, mesmo que a situação do Rio Grande do Sul seja muito maior e mais urgente do que a discussão do uso de um banheiro coletivo qualquer.

“Além disso ela tem ideias idiotas como separar abrigos para mulheres e crianças. E manifesta preocupação com a segurança em banheiros coletivos. Ué, mas sempre defendeu os sanitários para ‘todes'”, disse Brochi.