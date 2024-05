Rafael Piovezan anuncia 300 aparelhos auditivos para pacientes da rede municipal

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (17) a entrega de 300 aparelhos auditivos de forma gratuita para pacientes da rede municipal de Saúde. A ação organizada pela Secretaria de Saúde integra mais uma etapa do “Seu Exame”, o maior programa de exames e procedimentos da história do Município.

As consultas e exames tiveram início nesta semana no Ambulatório da Santa Casa | Hospital Santa Bárbara. Os pacientes são aqueles registrados pela Central de Regulação e que estavam na fila de espera do Governo do Estado de São Paulo para disponibilização do aparelho auditivo.

Os pacientes passam por consulta com fonoaudiólogo e otorrinolaringologista, fazendo exames e moldes necessários. Os aparelhos serão entregues até o dia 5 de junho e após o recebimento os pacientes passarão por consulta de ajuste do aparelho e acompanhamento. Será fornecido um aparelho por paciente.

“Já iniciamos as consultas e exames e vamos oferecer, de forma gratuita, 300 aparelhos auditivos para pacientes da nossa rede de Saúde. Estes pacientes são aqueles moradores da nossa cidade e que estão na fila de espera do sistema do Governo do Estado. Graças a um grande esforço nosso, atenderemos quem mais precisa! Algumas das consultas, exames e procedimentos já são realizados no Ambulatório do Hospital Santa Bárbara. Importante: todos aqueles que cumprirem com todos os requisitos receberão seus aparelhos até o dia 5 de junho e seguirão com o devido acompanhamento médico. Saúde se faz com planejamento e trabalho. Avançamos mais uma vez”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.