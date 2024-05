Consimares e Ambipar avançam na implantação de rede de cooperativas do ‘Recicla Junto’

A parceria entre o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) e a Ambipar, multinacional brasileira sediada em Nova Odessa e líder em soluções ambientais, contribui para avanços significativos na coleta seletiva, garantindo a organização da cadeia de reciclagem, além de fomentar a economia circular em sete cidades: Nova Odessa, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Na última semana, o Consórcio e a Ambipar apresentaram os resultados da primeira etapa do Programa Recicla Junto para prefeitos, vereadores, técnicos dos municípios consorciados e parceiros. O programa tem como objetivo central promover uma gestão eficiente dos resíduos urbanos, destacando a importância da responsabilidade ambiental, social e econômica. A iniciativa conta com apoio da Tetra Pak, da Dow e da CBA (Companhia Brasileira de Alumínio).

O principal avanço, nos primeiros seis meses do programa, foi a criação de uma estrutura para iniciar a coleta seletiva de resíduos de Capivari, Elias Fausto e Monte Mor. Os materiais provenientes desses municípios serão levados por caminhões para uma única central de triagem em Monte Mor. Já Sumaré terá sua própria central de triagem, o que torna a reciclagem mais eficiente, otimizando a logística, reduzindo custos e beneficiando catadores e cooperativas.

As cidades de Hortolândia e Nova Odessa, que já contavam com cooperativas, também adotaram o modelo de coletar em diferentes locais e direcionar os resíduos sólidos, cada uma para o seu centro de triagem. Já a cidade de Santa Bárbara d’Oeste, possui duas cooperativas, entre elas a Juntos Somos Fortes, que opera no modelo Franquia Social da Ambipar – um método próprio de operação de central de resíduos sólidos que oferece soluções para profissionalizar cooperativas, trazer rastreabilidade ao processo e associações de profissionais da reciclagem.

O método tem se destacado por seus resultados expressivos em coleta seletiva, já que no ano passado dobrou a quantidade de resíduos reciclados chegando a 100 toneladas, além da geração de renda para profissionais da reciclagem e preservação do meio ambiente, servindo de modelo para outras cidades.

O território de atuação do Consórcio tem uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas que produzem cerca de 700 toneladas de resíduos por dia. Pelo menos 30% desse volume são resíduos secos – vidro, plásticos, papel, papelão e metal –, com potencial de reciclagem e que são descartados nos aterros sanitários, gerando grande impacto negativo ao meio ambiente. A partir desse cenário, o Programa quer intensificar ações que contribuam para transformar o território abrangido pelo Consimares em uma referência de circularidade.

Firmada no ano passado, a parceria pioneira e de cooperação técnica entre a Ambipar e o Consimares tem potencial para se tornar um case de sucesso e referência nacional ao criar, por meio do Programa Recicla Junto, soluções de coleta seletiva nas sete cidades que formam o Consórcio.

Como parte do Programa, os municípios disponibilizam caminhões exclusivos para a coleta dos recicláveis e galpão adequado para instalação da central de triagem. Para fortalecer ainda mais a iniciativa, juntos, os municípios participantes e o Consórcio promovem ações de educação ambiental voltadas para todos os públicos (moradores, escolas e catadores), integração das secretarias de governo ao programa, além da divulgação sobre as ações realizadas nos meios de comunicação locais.

“É um orgulho estar presidente do Consimares pelo segundo mandato e ter essa parceria com a Ambipar. De todas as conquistas que tivemos, com certeza, essa é a que mais me orgulha. O relatório semestral dessa primeira etapa de trabalho é muito importante para a transparência, mas, principalmente, para que a gente possa se atentar que temos muitos desafios pela frente e é preciso união de todos para avançarmos ainda mais. Agradeço aos prefeitos parceiros, aos técnicos, vereadores e as empresas que apoiam essa iniciativa”, destaca o presidente do Consimares e prefeito de Elias Fausto, Maurício Baroni.

EXPERIÊNCIA MODELO

O PIGIRS (Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos), implementado pelo Consimares em 2021, segue as diretrizes do Planares (Plano Nacional de Resíduos Sólidos). Ele estabelece uma rede de cooperativas de reciclagem nos municípios consorciados, reduzindo o descarte em aterros e fornecendo materiais recicláveis para o mercado.

“Em vez de implementar ações isoladas, a nossa estratégia parte de um planejamento integrado para toda uma região e o arranjo consorciado ajuda a superar as limitações de ordem financeira, técnica e até mesmo operacional”, afirma Maíra Pereira, Diretora de Relações Institucionais da Ambipar.

O superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani, alerta que a geração de resíduos secos no território Consimares aumentou cerca de 7% entre os anos de 2022 e 2023, impulsionado pelo crescimento populacional e melhora da economia, que eleva o consumo.

“Nós temos um potencial de reciclagem a ser explorado. Desde 2010, quando veio a PNRS, o índice de reciclagem não passa de 3% no Brasil. Aqui, nos municípios, nós sabemos do tamanho do desafio que temos para atingir esse potencial. Nós do poder público conseguimos fazer sozinhos? Não. Por isso, fomos buscar o apoio e a cooperação técnica da Ambipar que, com sua expertise em gestão total de resíduos, nos apoia em ações estratégicas que fomentam a economia circular”, completa Ravagnani.