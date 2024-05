Festa do Peão de Americana terá 220 câmeras inteligentes

Na manhã de quinta-feira, 16 de maio, aconteceu a reunião anual onde são apresentadas as estratégias de segurança e trânsito para a Festa do Peão de Americana. Chegando na 36ª edição, Americana é considerada ‘modelo’ pela Polícia Militar para eventos do mesmo segmento.

O Clube dos Cavaleiros de Americana não mede esforços e em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito, Vigilância Sanitária, Secretaria do Meio Ambiente, ARTESP, DER, AutoBAn, Conselho Tutelar e Vara da Infância e Juventude, apresentou o planejamento que manterá a Festa em um patamar de extrema confiança, organização e seguridade.

A Polícia Militar atuará de forma ostensiva, com a base fixa localizada na entrada principal da Festa (bilheteria). Dentro da base, dois monitores exibirão em tempo real imagens da área interna do recinto, bem como do estacionamento e das vias de acesso da rodovia, possibilitando rápidas intervenções.

A Guarda Municipal estará com uma base móvel em frente a bilheteria e base fixa no interior do recinto. Além da segurança, fará a fiscalização de forma presencial por meio de vídeo monitoramento (interligando os sistemas Córtex e Detecta – cruzando com o banco de dados das polícias civil e militar) do bairro e adjacentes, melhorando a rapidez e fluidez no trânsito na chegada e na saída da festa.

Americana investiu na equipe de segurança privada – neste ano com mais de 650 profissionais – que fará o patrulhamento, controle do acesso interno e orientações ao público por todo o espaço. 220 câmeras inteligentes estarão posicionadas em todo o Parque de Eventos CCA.

A Polícia Civil permanece com uma delegacia fixa dentro do recinto, com todo o efetivo para atender as possíveis ocorrências. Graças ao trabalho conjunto, a Festa comemora uma diminuição de 60% de furtos e ausência de registro de acidente fatal de trânsito.

“É importante que o público se conscientize sobre a ingestão de bebida alcoólica. Se beber, claro, não dirija. Esse assunto foi amplamente reforçado na nossa reunião de hoje. Temos uma estação de Uber credenciado dentro do Parque, com embarque e desembarque. Mais dois pontos de Uber estarão fixos nos acessos laterais dos estacionamentos 1 e 2. Americana reafirma o seu compromisso com a segurança e sempre será desta forma”, explica Beto Lahr, presidente da Festa do Peão de Americana há 38 anos.

Durante o encontro, o Major PM Zecheto, que está a frente do 19° BPM/I, lembrou sobre a importância em contratar serviço seguro de transporte particular, principalmente na saída do evento. “A Polícia Militar desaconselha, por questões de segurança, que o público contrate esses motoristas que ficam na frente da festa, oferecendo para dirigir o carro particular. É uma operação muito arriscada e que pode não terminar bem, já que esse suposto profissional não tem referência e acaba levando a pessoa até a própria residência. Nosso conselho é que optem por Uber, 99 ou demais aplicativos, mas sempre profissional“.

Os dois ambulatórios médicos foram ampliados e estarão à disposição dos visitantes, com aumento em 100% no número de profissionais da área da saúde, que passaram por recente treinamento. A equipe é somada aos 140 bombeiros e brigadistas civis que trabalham em conjunto nos primeiros socorros do público da Festa.

Alteração no trânsito e medidas complementares

Todo o Parque de Eventos CCA está completamente murado, com cercas de arame farpado (concertina), câmeras de alta resolução digital e software inteligente, coibindo o acesso.

O entorno do recinto também será fiscalizado pela Guarda Municipal e Polícia Militar em uma ação para proibir a ação de cambistas, flanelinhas, venda de ingressos falsos, venda de bebida adulterada e para menores de 18 anos, e estacionamento clandestino.

Nos dias de festa o trânsito local será readequado. O projeto foi preparado pelos órgãos competentes para que haja fluidez total sem prejudicar os moradores locais. As alterações serão em sete pontos principais:

* A primeira rotatória da Avenida Chalil Miguel Onsi – dos dois lados;

• Rua Luís Gonzaga Contato, Luís Fugolin, cruzamento com José Cordenonsi e Vicenzo Sardelli – só acesso local;

• Rua José Volpato até a rotatória da Estrada Isabela Gonçalves Ferro Santa Rosa – bloqueada a partir das 03h sentido Recinto da Festa;

* Avenida Heitor Siqueira – a partir das 03h bloqueado o acesso a Avenida Chalil Miguel Onsi;

* Rua Constantino Gardinale – a partir das 03h sentido Heitor Siqueira (Recinto) bloqueada, só sentido Rua Maranhão;

* Rotatória da Rua Maranhão com Avenida José Cordenonsi – bloqueado com acesso apenas dos moradores locais a partir das 03h;

* Rua Luís Braga no quarteirão da Rua José Volpato até a Avenida José Cordenonsi sentido único ao interior do bairro – acesso para moradores, prestadores de serviço e empresas.