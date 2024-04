Luiza Helena Trajano líder com melhor reputação do Brasil pelo 7o ano

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza

e presidente do Grupo Mulheres do Brasil, foi apontada pela Merco, pelo sétimo ano seguido, como a líder de negócio com melhor reputação no país, sendo a única líder no ranking entre as Top 100 em todos os 10 anos de ranking e a única presente no Top 10 nos últimos 10 anos. Roberto Setúbal, do Itaú Unibanco, é o único líder a também estar presente no Top 10 nos 10 anos de ranking Merco Brasil.

O resultado consta da décima edição do Ranking de Reputação Corporativa e de Líderes 2023 lançado no Brasil. A Merco realiza os monitores corporativos de referência em 16 países da América Latina e Europa, onde vem avaliando a reputação de empresas desde 2000.

Para a escolha dos líderes com melhor reputação do país, os membros do comitê de direção de grandes empresas, que faturam mais de US$ 40 milhões no Brasil, sinalizam em cada líder três fortalezas e uma fraqueza, dentre 14 variáveis: visão estratégica, capacidade de gestão, incentivador de novos negócios, assertividade na estratégia competitiva, competência profissional, habilidade para atrair talentos, incentivador da ética e boa governança, incentivador da responsabilidade social e meio ambiente, incentivador do crescimento internacional, reputação e reconhecimento internacional, incentivador da inovação / pesquisa, capacidade de transformação dos negócios, carisma e bom comunicador.

Além de Luiza Helena Trajano, que ocupa a liderança, completam a lista dos dez primeiros colocados os seguintes líderes empresariais: Fábio Barbosa, da Natura (2º); Cristina Junqueira, do Nubank (3º); Fábio Coelho, do Google (4º); Tânia Cosentino, da Microsoft (5º); Juliana Azevedo, da P&G (6º); Roberto Setubal, do Itaú Unibanco (7º); Guilherme Leal, da Natura (8º); Artur Grynbaum, do Grupo Boticário (9º); e Alexandre Costa, da Cacau Show (10º).

Luiza Helena, sobrinha dos fundadores do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato e Pelegrino Donato, começou a trabalhar na empresa aos 12 anos, passando por todos os departamentos, da cobrança à gerência, das vendas à direção comercial. Em 1991 assumiu a superintendência da empresa e foi responsável pelo salto de inovação e crescimento que colocou o Magazine Luiza, nas décadas seguintes, entre as maiores varejistas do Brasil.

Em 2013, Luiza Helena criou, juntamente com outras lideranças femininas, o Grupo Mulheres do Brasil, que hoje reúne cerca de 124 mil participantes no país e também no exterior. Ela também é uma das fundadoras do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e atua como conselheira em diversas empresas, além de atuar no conselho de diversas entidades e desenvolver ações voltadas para o ESG.

“Integrar este ranking de enorme prestígio, ao lado de grandes nomes empresariais do Brasil, já é motivo de muito orgulho. Imagine, então, minha responsabilidade por estar há sete anos na liderança. Por isso, quero reforçar ainda mais meu compromisso com o que é certo e ajudar o país para que sua reputação no exterior seja ainda mais forte”, afirma.

