Veja o abre fecha das prefeituras neste feriado 1o de maio

Abre e Fecha- Os serviços da Prefeitura de Americana considerados essenciais

como limpeza pública, atendimento médico de urgência e segurança pública, funcionam normalmente na quarta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho.

O expediente de serviços administrativos vai até esta terça-feira (30) e retorna na quinta-feira (2). Pela internet, a qualquer dia e horário, a população pode realizar pedidos, como protocolos e requerimentos de serviços, por meio do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no ícone “Americana Inteligente”.

Confira o que abre e fecha:

– Paço Municipal: Fechado

– Pronto Socorro do Hospital Municipal: Funciona normalmente 24 horas

– Pronto Atendimento do Antônio Zanaga: Funciona normalmente 24 horas

– UPA São José: Funciona normalmente 24 horas

– Unidades Básicas de Saúde: Fechadas

– Guarda Municipal: Atende normalmente 24 horas pelo telefone 153

– Departamento de Água e Esgoto: Atende emergências todos os dias pelo telefone 08000-123-737

– Parque Ecológico: Aberto das 8h às 16h

– Jardim Botânico: Aberto das 6h às 20h

– Centro de Controle de Zoonoses: Mantém uma equipe de plantão para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos que se encontram nas vias públicas ou em residências, das 7h às 16h. Os telefones para contato são (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344

– Coleta de lixo domiciliar: Realizada normalmente

– Coleta seletiva: Não será realizada

– Biblioteca Municipal: Fechada

– Ecopontos: Fechados

Serviços essenciais de Nova Odessa funcionam normalmente nesta 4ª-feira

Os serviços públicos municipais de Nova Odessa considerados essenciais serão mantidos normalmente nesta quarta-feira, dia 1º de maio, feriado nacional do Dia do Trabalhador. Estão incluídos nesta lista dos serviços essenciais os atendimentos de urgência e emergência das áreas de Saúde, Segurança, Trânsito e Defesa Civil, abastecimento de água e coleta de lixo, entre outros.

Já os órgãos não essenciais, administrativos e burocráticos da Prefeitura – como a Central de Atendimentos do Paço Municipal e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) não funcionam nestes dias, e retornam nos horários normais na quinta-feira (02/05).

Uma opção de lazer que permanece aberta à população inclusive no Dia do Trabalhador é o Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa. O local é totalmente arborizado e conta com toda a infraestrutura para lazer, como sanitários, bebedouros e com pista de caminhada, e abre diariamente, das 5h às 21h.

Outra opção é o novo Playground Inclusivo nos jardins do Paço Municipal – na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro. Além do parquinho para as crianças (inclusive aquelas com alguma deficiência motora ou intelectual), o entorno do Paço ganhou também um deck com pergolado e um balanço de madeira, situados na frente do prédio, e um “pet place” (área para atividades de lazer com os cães das famílias novaodessenses), pontos para piqueniques e um segundo playground infantil, no gramado atrás da Prefeitura.

Confira abaixo os detalhes de funcionamento de cada setor público municipal.

EDUCAÇÃO

As creches, pré-escolas e escolas da Rede Municipal de Educação não funcionam na quarta-feira de feriado e retomam as aulas na quinta, dia 02 de maio.

SAÚDE

O Ambulatório de Especialidades Médicas, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a Farmácia Municipal, a Farmácia de Alto Custo e as Farmácias das UBSs 5 e 7 (do Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora de Fátima, respectivamente) e o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) não funcionam no feriado, reabrindo na quinta-feira.

Já o atendimento médico de urgência e emergência no Hospital e Maternidade Municipal prossegue 24h, com entrada pela nova recepção. As solicitações de transporte para o Hospital podem ser feitas pelo telefone da Central de Ambulância 192 ou pelo (19) 3476-8194.

O atendimento será normal também no PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada, todos os dias, das 7h às 21h. O PAM funciona no momento como unidade de referência exclusiva para pacientes com sintomas da dengue e idades acima dos 13 anos, e como Pronto Atendimento Pediátrico, para crianças até 12 anos.

SEGURANÇA

Para as ocorrências de Segurança Pública, a GCM (Guarda Civil Municipal) atende 24h pelos telefones (19) 3466-1900 e 153. A Polícia Militar do Estado pode ser acionada pelo 190. Chamadas para a Defesa Civil Municipal podem ser feitas a qualquer momento pelo número da Guarda Civil. A Defesa Civil também atende pelo telefone (19) 99754-9260.

O novo Corpo de Bombeiros da PM-SP em Nova Odessa, inaugurado ano passado, funciona 24h e atende pelo telefone 193.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Não funciona no dia do feriado a Diretoria de Gestão Social e Cidadania, que está agora em novo endereço, em sede própria da Rua Florianópolis, nº 305, no Jardim São Jorge, ao lado do CRESAM (Centro de Saúde da Mulher).

Fecham no feriado também o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim das Palmeiras e Fundo Social de Solidariedade/Espaço Melhor Idade.

DEMAIS SECRETARIAS

As secretarias de Administração, Finanças, Obras Projetos e Planejamento Urbano, Esportes e Lazer, Meio Ambiente, Educação, Saúde (administrativo) e Segurança (administrativo), bem como as diretorias de Habitação, Serviços Urbanos, Parques e Jardins e Vigilâncias em Saúde, a Garagem Municipal, o Viveiro Municipal, o Departamento de Cultura e Turismo e demais unidades do Paço Municipal não abrem no feriado.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social também não atende no dia 1º/05. Ela está no mesmo prédio do novo Poupatempo e do Centro Municipal de Referência do Empregador e do Trabalhador, na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro. No local, estão agora o PLT (Posto Local do Trabalho), Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, Junta do Serviço Militar, Detran.SP e Sala dos Empreendedores. O atendimento volta na quinta-feira, das 8h às 17h.

Velório e Cemitério Municipal funcionam normalmente e são acionados pelas funerárias.

CODEN A Coden Ambiental, empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico, informa que não haverá atendimento ao público no feriado. O expediente será retomado na quinta-feira (02/05), das 8h às 16h.

Já a Coleta Domiciliar de Lixo ocorrerá normalmente em todas as regiões da cidade, seguindo a programação regular.

Para casos de emergência que venham a ocorrer durante o feriado, como falta d’água ou rompimento de redes de água ou esgoto, é disponibilizado um plantão de atendimento pelo telefone gratuito 0800 771-1195.

Prefeitura mantém serviços essenciais em Sumaré durante Dia do Trabalho

Devido ao feriado do Dia do Trabalho, o expediente das repartições públicas municipais será encerrado às 17 horas desta terça-feira, dia 30, e retomado às 8 horas do dia 2 de maio. Durante o período em que não houver expediente nos departamentos da Prefeitura, serão mantidos os serviços essenciais e de emergência, bem como prazos administrativos que tenham atos oficiais já designados para ocorrer nestas datas.

Confira o funcionamento dos setores essenciais:

• Coleta de lixo domiciliar: realizada normalmente

• Guarda Civil Municipal: 24h pelos telefones 153 ou (19) 3873-2656.

• Defesa Civil Municipal: 24h pelo telefone 199 ou (19) 3903-4147.

• Corpo de Bombeiros Municipal: 24h pelos telefones 193 ou (19) 3873-2147.

• Departamento de Trânsito: emergências pelo telefone 0800-772-7722.

• Cemitério Municipal da Saudade: aberto normalmente.

• Velório Municipal: aberto normalmente, 24h.

• Transporte Coletivo Municipal: escala de domingo.

• Feiras livres diurnas e noturnas: funcionamento normal.

Rede Municipal Saúde:

– UPA do Jardim Macarenko: Rua Vinicius de Moraes, nº 380, Jardim Macarenko, telefone (19) 3903-1455. Atendimento 24 horas.

– UPA do Matão: Avenida Emílio Bosco, nº 1.620, Jardim Santa Clara, telefone (19) 3864-1194. Atendimento 24 horas.

– UPA Área Cura: rua Luciano Ramos Ayala, nº 580, Jardim Denadai, telefone (19) 3838 0018. Atendimento 24 horas.

– PA Nações: Rua Aldo de Oliveira Muller, nº 417, Parque das Nações, telefone (19) 3864-1035. Atendimento 24 horas.

– PA Maria Antônia: Rua Isabel Luna Tavares, nº 631, Jardim Maria Antônia, telefone (19) 3832-1288. Atendimento 12 horas (das 7 às 19 horas).

– Farmácias do CIS Nova Veneza, USF Santa Clara, USF Denadai e USF Ypiranga: abertas das 8 às 17 horas.

– Central de Ambulâncias de Transporte de Acamados: funcionamento 24 horas.