Levantamento divulgado há poucas horas pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra uma aceleração no desempenho da deputada federal Rosana Valle (PL-SP) na corrida eleitoral para a Prefeitura de Santos.

No cenário estimulado, a congressista abre 11 pontos percentuais de vantagem sobre o atual mandatário, Rogério Santos (Republicanos) – 38,1% a 27,1% -, e 21,8 pontos sobre a vereadora Telma de Souza (PT). Não sabem ou não responderam somam 6,3%. Já brancos e nulos correspondem a 8,4%.

No cenário espontâneo, quando os eleitores apontam suas preferências de voto sem alternativa de resposta, Rosana também lidera a disputa, com 8,6% das intenções. A deputada federal pelo PL-SP é seguida de Rogério, que tem 7,4%, e do ex-prefeito de Santos e hoje deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), que acumula 6,4%. Já Telma contabiliza 2,4%.

O estudo do Paraná Pesquisas mostra que, num intervalo de apenas um mês, Rosana ganhou 2 pontos percentuais de vantagem sobre o atual prefeito de Santos, que permaneceu estagnado, obtendo apenas 0,1 ponto em comparação com a pesquisa realizada em março.

De acordo com Rosana, o levantamento ratifica o desejo de mudança por parte dos santistas:

“O PL tem um projeto para o desenvolvimento de Santos, o que inclui gestão eficiente, o enfrentamento a problemas crônicos e uma atenção especial para a Saúde, a Educação, a Segurança Pública e para o Social. Agradeço a confiança dos eleitores pela lembrança em meu nome, mais uma vez. Nosso trabalho é de resultados, e o apoio dos santistas é imprescindível para que possamos intensificar, ainda mais, nossa atuação e a aplicação de nossas propostas em prol do município”, argumenta a deputada federal.

Apoio O Paraná Pesquisas também questionou os entrevistados sobre o impacto dos apoios dos pré-candidatos à Prefeitura de Santos. Um total de 51,9% afirmou que votaria na indicação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), enquanto 65,3% optaria pelo nome apoiado pelo governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos).

Na corrida eleitoral de 2024, Rosana, que também é presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo, conta com o aval de Bolsonaro, que já sinalizou, inclusive, que Tarcísio deve integrar o grupo político de apoio à direita em Santos:

“É uma honra poder contar com o apoio integral e a presença constante do ex-presidente (Jair) Bolsonaro em Santos. Estamos confiantes que o governador Tarcísio venha somar ao nosso projeto, para darmos continuidade à uma parceria que já vem dando certo. Como deputada federal, conseguimos com o Estado milhões em recursos para a Saúde, para a Infraestrutura e para o combate ao crime organizado”, reitera a bolsonarista.

Metodologia O levantamento do Paraná Pesquisas foi realizado de forma presencial, entre os dias 24 e 29 de abril. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-07284/2024.

