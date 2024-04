Líder do Psol em Americana agita encontro para este 1º de maio

Maria Galhani, pré-candidata a vereadora pelo Psol em Americana está agitando nas redes sociais um encontro para este 1º de maio.

Segundo a publicação nas redes sociais, os “Movimentos e Organizações” convocaram um Ato-manifestação em celebração pelo Dia dos Trabalhadores e contra o desmonte dos Direitos Sociais em Americana e Santa Bárbara. A atividade é aberta e ocorrerá às 9h na Praça da Cidade Jardim.

Apesar do ato contar com o apoio do PT Americana, a vereadora Professora Juliana, do PT, candidata à reeleição, não fez nenhuma menção ao ato, pauta história de partido dos trabalhadores.

