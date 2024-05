A sede do SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social), localizado na Rodoviária de Americana, no bairro Campo Limpo, recebeu melhorias estruturais para a realização das atividades relacionadas ao serviço.

O espaço passou por pintura geral, ganhou a instalação de novas divisórias e ainda uma sala de reunião, além de nova identificação visual. Os telefones de contato com o serviço também foram atualizados: (19) 3478-2858 e (19) 9-9894-5745 (WhatsApp). Além disso, está disponível o e-mail: seasdeamericana@americana.sp.gov.br

O SEAS realiza busca ativa para identificação de pessoas em situação de rua e mendicância, incidência de trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por meio dele, o objetivo é a resolução de necessidades imediatas, promovendo a inserção das pessoas na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas de garantia de direitos.

A prestadora de serviço, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, é a Fonte Água Viva.

“As melhorias no espaço são importantes para aprimorar o atendimento às pessoas e as demandas internas do serviço. Esse é um atendimento essencial realizado no município para oferecer dignidade às pessoas em situação de rua, vulnerabilidade social, prevenir e combater o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes, que precisam ter seus direitos assegurados.”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O atendimento do SEAS é prestado todos os dias, das 8h às 20h. O endereço da Rodoviária, onde fica o serviço, é Rua Ítalo Boscheiro, nº 220.