Polarização nas Eleições vai acontecer, mas não será tão forte

Ao contrário da eleição presidencial anterior, realizada em 2022, a polarização não será

uma tendência que vai causar tanto impacto no eleitor nas Eleições Municipais 2024. No momento de escolher vereadores e prefeitos a população tem um olhar diferenciado, e busca conhecer sobre as habilidades do candidato em resolver problemas do município. É isso que aponta o especialista em marketing digital Bruno Falcão.

O embate entre Lula e Bolsonaro foi parcialmente abafado, mas a expectativa é de que ainda tenham políticos que vão tentar seguir a mesma linha com a intenção de chamar a atenção do público. “Acredito que candidatos que vão utilizar a mesma estratégia, mas isso já provocou o impacto que podia ter dado. Não que não deva ser feito, mas os eleitores votam no vereador porque ele tem habilidade de conhecer as demandas dos bairros, ou seja, é diferente”, explica Falcão.

Um grande desafio a ser enfrentado pelos pré-candidatos e candidatos é tornar a comunicação da campanha original diante da rapidez das informações transmitidas, tendo em vista as mídias digitais. As redes sociais são fortes pilares para a sustentação de uma campanha, mas contar apenas com a internet com o objetivo de alcançar o eleitorado de uma determinada região, que muitas vezes é pequena, pode ser considerado um erro.

O ideal, segundo o especialista, é mesclar internet e mobilização de pessoas. “Se eu fosse candidato a prefeito, minha preocupação com as redes seria prioridade pelo custo benefício, que é muito melhor, mas o trabalho de aglutinação e mobilização de pessoas é fundamental para conseguir votos em uma cidade”. Nas redes sociais, o principal ponto é a construção de uma narrativa sólida que transmita a verdade para que o candidato se conecte com o eleitor. Além disso, técnicas de programação neurolinguística, cinema e psicologia também são importantes para gerar atratividade.

Apesar da relevância do mundo online, a mobilização política com lideranças de bairro, pequenos influencers e comerciantes faz parte da chamada “política tradicional”, segundo Bruno, e é indispensável porque gera grandes resultados. Um conteúdo pode viralizar na internet, alcançar milhões de usuários, mas não significa que atingiu todos os moradores de uma determinada cidade. Quando temos como foco o candidato a vereador, o estrategista explica que uma boa opção é escolher um nicho para trabalhar, como a causa animal. Dessa forma, é possível se destacar ao mostrar suas habilidades em lidar com as questões da causa por meio das redes sociais.

O estrategista de campanhas eleitorais, Bruno Falcão, será um dos palestrantes do congresso de Comunicação Política e Institucional (Compol), que será realizado no próximo dia 22 de maio no Espaço Villa Rica, em Londrina, no Paraná. O evento é considerado um dos maiores sobre o tema no Brasil e reúne grandes nomes da comunicação política e autoridades do judiciário. O encontro é destinado, principalmente, a jornalistas que trabalham com política, assessores, equipes de pré-candidatos eleitorais, profissionais do marketing e da comunicação e também pré-candidatos.

