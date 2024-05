A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta quinta-feira (16) as instituições habilitadas por ordem cronológica de inscrição, suplentes e inabilitada no Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, visando a composição da Praça de Alimentação da 3ª edição do Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina.

O Festival Tradições 2024 será nos dias 22 de junho, sábado, das 18 às 23 horas, e 23 de junho, domingo, das 12 às 21 horas, na Praça da Migração, localizada na Avenida da Indústria, s/nº, no Jardim Pérola, com entrada gratuita.

As interessadas em comercializar alimentos na Praça de Alimentação do Festival Tradições recebeu oito inscrições, sendo seis habilitados e dois inscritos na lista de suplentes. São eles:

Habilitados:

1. Serviço de Assistência Social – MEIMEI



2. Associação Orquestra Barbarense de Violas



3. Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias – APNEF



4. Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM



5. Associação Assistencial para Melhoria de Vida – AMEV



6. Associação Beneficência e Educação – Casa da Criança

Suplentes:

1. Associação Vinde a Luz



2. Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição

A Secretaria de Cultura e Turismo, segundo o edital, tem autonomia na análise e decisão de seleção quanto à inscrição apresentada, inclusive para inabilitá-la quando não atendidos os requisitos mínimos exigidos, sendo realizadas convocações por e-mail, reunião de planejamento para definição de cardápio, preenchimento do relatório de cargas elétricas e disposição do evento.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria pelo telefone (19) 3455.7000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail cultura@santabarbara.sp.gov.br