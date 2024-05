Um confronto épico promovido por Spaten, a cerveja que apoia as Artes Marciais, está prestes a acontecer encerrando uma Era no esporte e abrindo uma nova frente de eventos monumentais no universo das Artes Marciais. Para se despedir dos “palcos” em um Grand Finale no Brasil, Anderson Silva enfrenta um de seus maiores rivais com quem protagonizou momentos históricos que levaram os fãs de lutas ao delírio: Chael Sonnen, o norte-americano convidado para encarar nosso “Spider” na primeira Spaten Fight Night, evento que estreia a plataforma de lutas proprietária da marca de cerveja alemã criada em 1397. E o anúncio do adversário aconteceu de forma inusitada: com uma contagem regressiva e revelação diretamente na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos.

Em uma noite única, cheia de adrenalina e emoção, reunindo experiências marcantes e entretenimento, a Spaten Fight Night vai revelar como a rivalidade entre os dois atletas pode ser tão lendária quanto suas habilidades no octógono. O aguardado duelo entre titãs – último do multicampeão Anderson Silva e o primeiro de uma série de confrontos icônicos que serão reproduzidos por Spaten -, acontece no dia 15 de junho, no Komplexo Tempo, em São Paulo. Após dois triunfos do brasileiro nos encontros anteriores com Sonnen, a disputa, agora, será no boxe, a Nobre Arte.

“Estou muito feliz por poder realizar minha última luta no Brasil com esse incrível atleta marcial. Acredito que vai ser um verdadeiro duelo épico de gigantes, dois grandes samurais da era moderna se enfrentando neste histórico combate. O Spaten Fight Night promete trazer de volta uma intensidade sem precedentes para os esportes de combate, inaugurando uma nova era para as artes marciais. Esta é uma oportunidade única de presentear todos os amantes de esportes de combate com um momento inesquecível em minha carreira, proporcionando um espetáculo incrível para todos os meus fãs no Brasil e no mundo. Tenho certeza de que todos ficarão tão felizes e empolgados quanto eu já estou”, destaca Anderson Silva.

Desde o início do ano, Spaten tem promovido uma série de ações dentro do universo das artes marciais, impulsionando a história e as conquistas de atletas. O objetivo da marca é ressaltar os reais valores e a filosofia da modalidade: técnica, disciplina, ancestralidade, respeito e legado.

“Spaten é uma marca que vem se mantendo relevante há séculos, carregando um líquido forte e uma história também repleta de força. Realizar a última luta do Anderson Silva no país em que ele nasceu é uma forma de celebrar a força e o legado das Artes Marciais. E esta grande Spaten Fight Night, que conta com a participação do Spider enfrentando seu maior adversário, é apenas a primeira edição de um combo de ações impactante que a marca irá oferecer ao público”, afirma Cinthia Klumpp, diretora de marketing de Spaten.

Anderson Silva X Chael Sonnen

Reviver a história de Anderson Silva e Chael Sonnen, oponente que tanto movimentou a carreira de Spider, é resgatar alguns dos maiores confrontos do século. A rivalidade entre eles é lembrada como uma das mais intensas e icônicas da história do MMA. Seu clímax ocorreu em 2010 quando Anderson, nos últimos minutos do quinto round, conseguiu uma finalização surpreendente, vencendo Sonnen. Em um segundo confronto em 2012, Anderson venceu novamente, desta vez, por nocaute técnico.

Hoje, nos preparativos para se despedir da carreira no Brasil, Anderson Silva surge como um dos esportistas mais reconhecidos. Multicampeão por onde passou, ele não luta desde 2022, já no Brasil, não entra em cena desde 2019.