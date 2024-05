Enem 2024 tem datas divulgadas

As datas do Enem 2024 já foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Enem 2024 será aplicado em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. Milhões de participantes devem participar da avaliação que permite aos estudantes concorrerem vagas em cursos de graduação.

Na última edição do exame, cerca de 3,9 milhões de candidatos se inscreveram, no entanto, 2,7 milhões, em média, participaram das provas.

Em fevereiro e março deste ano, o Inep realizou uma pesquisa sobre a participação no Enem 2023. No levantamento, os inscritos do último exame responderam questões que abordaram desde o processo de preparação para as provas até a logística no dia das provas.

Datas do Enem 2024

Veja, abaixo, as datas do Enem 2024:

Inscrições: 27/05 – 07/06

Provas: 03/11 – 10/11

Resultado: 13/01

Como serão as provas do Enem 2024?

As provas do Enem deste ano serão compostas de 180 questões objetivas e uma redação. Confira como será o exame:

1º dia | Domingo, 3 de novembro

Redação

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2º dia | Domingo, 10 de novembro

Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

