A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Vigilância Sanitária e Setor de Educação Permanente em Saúde, concluiu na última semana a capacitação “Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em Farmácias”. A iniciativa teve quatro encontros e foi voltada aos farmacêuticos do Município que atuam na área de manipulação de medicamentos para uso humano.

O objetivo da ação foi atualizar os profissionais que atuam em farmácias de manipulação, visando à qualificação dos serviços e a segurança dos profissionais e pacientes. As atividades foram ministradas pela farmacêutica Lúcia Elena Prando.

Durante os encontros foram abordados os temas: Treinamento e Qualificação do Fornecedor; Controle de Qualidade, Processo de Manipulação; Equipamentos e Instrumentos de Medição; Organização e Responsabilidade; Saúde, Sanitização, Higiene, Vestuário e Conduta; Ação Corretiva e Preventiva; Gerenciamento de Reclamação; Documentos e Registros; Gerenciamento de Risco e Paramentacão.

A dinâmica contou com aulas expositivas, rodas de conversa e interações entre os participantes. As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde acontecem durante todo o ano, com o objetivo de qualificar ainda mais os atendimentos à população.