Falou que era do PCC e bateu na namorada na frente da Guarda

Um homem que dizia ser do PCC (facção mais famosa de São Paulo) foi preso depois de agredir reiteradamente a namorada. O caso aconteceu este sábado na região central de Santa Bárbara d’Oeste. O homem chegou a agredir a namorada mesmo na frente de Guardas Municipais e na delegacia.

Por isso foi dada voz de prisão contra ele.

Leia abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL SANTA BÁRBARA D’OESTE

CANIL 01 🚨Gcm Gesiel 🚨Gcm Edmar 🚨Gcm Caio 🐺Kira

VTR 85 🚨Gcm Eliezer 🚨Gcm Sota

Data 04 Janeiro de 2025

Horario 12:20

Local: AV Monte Castelo

Bairro: CENTRO

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/LESÃO CORPORAL/AMEAÇA

Esta equipe de canil, em patrulhamento preventivo pela área central e suas imediações comerciais, quando pela avenida Monte Castelo, fomos solicitados pelo comerciante D. dono do bar do Nal, na altura do museu da água.

O homem contou que em seu estabelecimento estava ocorrendo uma discussão entre um casal, com ameaças e palavras de baixo calão e ao tentar separar, a parte masculina E.B da S. 35 anos, ficou extremamente agressivo e começou a gritar, falando que pertencia a facção criminosa do PCC, de imediato a equipe estava em frente ao comércio e abordou o mesmo.

Não falou que era do PCC

Quando em diálogo com as partes, a mulher, M.S.F.dos S. 30 anos, informou a equipe que estava sendo agredida por seu namorado desde o dia anterior, com socos, chutes, puxões de cabelo e tapas na cara. Diante dos fatos, E. foi algemado conforme decreto 8.858/16 para resguardar a integridade física da vítima e da guarnição e tanto vítima quanto agressor foram encaminhados ao plantão policial.

Pelo plantão, após informar a escrivã do ocorrido e E. continuar ameaçando a vida de M., a escrivã contactou o delegado plantonista e após ciência dos fatos, deu voz de prisão a E. pelos crimes de Ameaça e Lesão corporal. A vítima foi ouvida e liberada e o autor ficou a disposição da justiça.

