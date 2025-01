O influenciador Thiago Nigro postou uma foto do feto abortado pela esposa, a ex-BBB Maíra Cardi.

A atitude do influencer, também conhecido como ‘Primo Rico’, chocou as redes sociais, com muita gente pedindo a exclusão dos perfis de TN.

O Instagram colocou um selo de ‘conteúdo sensível’ para a foto e o X (ex-twitter) postou que a imagem fere a política da rede- tida como a mais livre do mundo entre ‘as grandes’.

Abaixo alguns dos comentários e pedidos de retirada do influencer das redes

Ao publicizar um feto em sua rede social_ com direito a legenda e trilha sonora_ é o sintoma mais decadente dessa cultura do espetáculo das sociedades neoliberais, marcada por uma compulsão pela comunicação, sobretudo a digital, a troco de engajamento e monetização.

Querem banir Thiago Nigro das redes

Dani calabresa sobre a exposição do Nigro e Maira Cardi: “como diferenciar a necessidade da divulgação de uma informação, uma atualização… ou compartilhar uma coisa íntima, chocante pra desestruturar vocês de mãos dadas..”

